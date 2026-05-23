Impresionante choque en Escobar: un camión tiró abajo un puente peatonal sobre la Ruta 9

El accidente fue a las 4.30, cuando un camión que transportaba arena y circulaba mano a Capital Federal perdió el control, se cruzó de carril y impactó contra la estructura de un puente, que terminó desplomándose sobre la calzada.

Tras el derrumbe, otro camión que circulaba en sentido hacia Escobar también impactó contra los restos de la estructura caída. “Vi una columna de humo y volanteé”, dijo Gastón, el conductor, a TN.

Choque camión Escobar Un impactante choque provocó el derrumbe de un puente en Escobar.

Por el accidente, las autoridades dispusieron el corte total en ambas manos de la Ruta 9 mientras trabajan los equipos de emergencia y se realizan las tareas para remover los vehículos y los escombros.

El tránsito presenta importantes demoras en la zona y se recomienda evitar el sector, mientras que el conductor del primer choque fue trasladado a un hospital de Escobar para ser atendido por politraumatismos.

Belgrano: un auto chocó con otro, arrancó un poste de luz y quedó incrustado contra un local

Un fuerte choque entre dos autos terminó con uno de ellos incrustado contra una mercería este sábado a la madrugada en el barrio porteño de Belgrano.

El accidente se produjo cerca de las 5 de la mañana y fue protagonizado por un Volskwagen Voyage y un Toyota Yaris.

Choque Belgrano El accidente se produjo en la esquina de las calles Arcos y Mendoza. Foto: TN.

Ambos vehículos chocaron violentamente justo en la esquina de las calles Arcos y Mendoza. El primero arrancó un poste de luz y terminó incrustado contra una mercería, mientras que el segundo quedó con el frente destruido.

El choque no solo provocó severos daños en los autos, sino que también afectó las vidrieras de otros dos locales aledaños.

De acuerdo con el personal policial, dos de los involucrados sufrieron politraumatismos leves. Ambos se encuentran fuera de peligro y ya fueron dados de alta tras recibir asistencia médica.

Por el operativo, el tránsito se encuentra cortado de manera total en la calle Arcos al 2100.