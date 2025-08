Donald Trump reveló un estremecedor dato sobre una de las víctimas de Jeffrey Epstein: "La robó"

Y continuó: “Cuando me enteré, se lo dije, le dije: ‘escucha, no queremos que te lleves a nuestra gente, sea del spa o no’. No quiero que se lleve a la gente. Y le pareció bien. Y poco después, volvió a hacerlo. Y le dije: ‘fuera de aquí’”.

Al ser consultado sobre si una de las víctimas era Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes en el caso de tráfico sexual, Trump respondió: “No lo sé. Creo que trabajaba en el spa. Creo que sí. Creo que era una de las personas. La robó. Y, por cierto, ella no tenía ninguna queja de nosotros, como sabes, ninguna en absoluto”.

Desde la Casa Blanca habían indicado la semana pasada que Trump le había prohibido a Epstein la entrada a su club de Mar-a-Lago “por ser un pervertido”.

Giuffre fue reclutada por la red sexual de Epstein cuando tenía 16 años y trabajaba como asistente de un spa en Mar-a-Lago, en el 2000. En su denuncia, la mujer reveló que Epstein y sus socios la sometieron a engaño pederasta y abusaron de ella hasta que pudo romper el contacto con él en 2002.

Giuffre se quitó la vida a principios de este año. En sus declaraciones aseguró que fue entrenada para prestar servicios sexuales y “pasada como un plato de fruta” a ricos y poderosos del círculo de Epstein, incluido el príncipe Andrés de Reino Unido.

La respuesta de la familia de la víctima

Allegados a la Giuffre emitieron un comunicado en las últimas horas luego de las declaraciones de Trump: "Fue impactante escuchar al presidente Trump mencionar a nuestra hermana y decir que sabía que Virginia había sido 'robada' de Mar-a-Lago", declaró la familia.

"Nos preguntamos si estaba al tanto de las acciones criminales de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, sobre todo teniendo en cuenta su declaración dos años después de que a su buen amigo Jeffrey 'le gustan las mujeres jóvenes… Sin duda'. Tanto nosotros como el público pedimos respuestas; las supervivientes se lo merecen", expresaron.