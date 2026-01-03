El mensaje de Corina Machado: "Llegó la hora de la libertad"
La líder opositora publicó un comunicado y un video tras el ataque de Estados Unidos. ¿Qué dijo?
En una declaración cargada de intensidad política, la opositora a Maduro, María Corina Machado declaró que “llegó la hora de la libertad”. En ella, manifestó que el mandatario Nicolás Maduro “enfrenta desde hoy la justicia internacional por crímenes atroces”. Simultáneamente, instó a la población a permanecer “vigilantes, activos y organizados” para impulsar un cambio hacia un sistema democrático.
El texto, con fecha del 3 de enero de 2026 y rubricado por Machado, argumenta que, luego de que Maduro rechazara una solución dialogada, “el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”. El comunicado se acompaña por un video que pareciera estar producido de antemano y listo para ser difundido una vez que Estados Unidos concretara la detención del presidente de Venezuela.
Machado también reivindica la jornada electoral del 28 de julio y afirma que los ciudadanos “eligieron a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela”. Según el comunicado, González Urrutia debería “asumir de inmediato su mandato constitucional” y ser reconocido como “Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”, una definición que vuelve a tensionar el vínculo entre la oposición y el estamento militar.
Trump aseguró que siguió en vivo la captura de Maduro como un "show televisivo"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que siguió "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, comparando el operativo militar con una producción de entretenimiento.
Durante una entrevista concedida a la emisora Fox, el líder republicano brindó detalles sobre la supervisión de la maniobra desde la Casa Blanca y aseguró: "La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos".
El mandatario declaró que la intervención resultó "muy bien organizada" y se saldó sin víctimas estadounidenses.
