El mensaje de Corina Machado: "Llegó la hora de la libertad"

El texto, con fecha del 3 de enero de 2026 y rubricado por Machado, argumenta que, luego de que Maduro rechazara una solución dialogada, “el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”. El comunicado se acompaña por un video que pareciera estar producido de antemano y listo para ser difundido una vez que Estados Unidos concretara la detención del presidente de Venezuela.