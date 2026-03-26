Avanza el juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos: finalizó la segunda audiencia

Si bien esta segunda audiencia permitió ordenar el desarrollo del expediente y definir algunos puntos clave, no hubo avances concretos respecto a una eventual resolución sobre la culpabilidad del acusado. El juicio se encuentra todavía en una etapa preliminar, en la que se delinean las bases sobre las que se apoyará el debate central.

De cara a lo que viene, se espera que haya nuevas audiencias en las que se continúe discutiendo la admisibilidad de pruebas, posibles testimonios y otros elementos que serán determinantes en el desarrollo del juicio.

Por las características del caso y el peso político de Nicolás Maduro, todo indica que el proceso podría extenderse durante meses o incluso años antes de alcanzar una sentencia definitiva. Mientras tanto, el expediente sigue generando repercusión a nivel internacional y se mantiene como uno de los casos judiciales más sensibles y observados del momento.