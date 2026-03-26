Donald Trump anticipó que podrían aparecer nuevas acusaciones contra Nicolás Maduro

maduro y cilia flores

"Imagino que vendrán otros juicios, ya que, en realidad, solo se le ha procesado por una fracción de los delitos que ha cometido. Se presentarán otros casos", aseguró Trump durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca sin dar precisiones sobre esos supuestos delitos. "Vació sus prisiones en nuestro país, y espero que, en algún momento, se le impute ese cargo, pues se trata de una acusación grave que aún no se ha formulado, pero que debería formularse", siguió el magnate republicano.

Y luego celebró la invasión relámpago de Venezuela y el secuestro de Maduro y su esposa Cilia Flores. "Fue una gran operación militar para capturar a un hombre sumamente peligroso, alguien que ha asesinado a muchísimas personas y que ha forzado a otras a entrar en nuestro país", aseguró.