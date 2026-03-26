Donald Trump anticipó que podrían aparecer nuevas acusaciones contra Nicolás Maduro
Mientras la causa por supuesto "narcoterrorismo" contra Maduro podría caerse, Donald Trump se mostró confiado en que de todas manera "vendrán otros juicios".
El depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se presentó este jueves nuevamente ante la Justicia de Nueva York tras haber sido secuestrado en Caracas por los Estados Unidos en una invasión relámpago tras la cual instalaron un gobierno títere a cargo de Delcy Rodríguez. Y mientras tambalea la causa por supuesto "narcoterrorismo" que la tiene como acusado, cada vez son más las voces que anticipan que todo el proceso podría caerse.
Es que no son pocos los expertos que sugieren que elementos clave del caso podrían resultar difíciles de sostener ante la justicia, en particular el uso del término “narcoterrorismo”, que carece de una definición jurídica universalmente aceptada. “Los cargos de narcoterrorismo no son realmente consistentes con la mayoría de las interpretaciones internacionales del terrorismo, que implican una amenaza inmediata contra civiles o no combatientes”, explicó en ese sentido Christopher Sabatini, investigador senior de Chatham House.
“Se podría argumentar que el tráfico de cocaína es simplemente una actividad comercial ilícita, pero no representa, especialmente cuando no se trata de fentanilo, una amenaza inmediata para la vida de los civiles”, siguió.
Otro punto de controversia es la acusación de que Maduro coordinaba el llamado cartel de los Soles. Sin embargo, aunque existen evidencias que vinculan a sectores del Estado venezolano con redes de narcotráfico, muchos analistas sostienen que el cartel de los Soles no existe como tal.
Frente a estas debilidades, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró esperanzado en que de todas maneras Maduro sea juzgado por algo.
"Imagino que vendrán otros juicios, ya que, en realidad, solo se le ha procesado por una fracción de los delitos que ha cometido. Se presentarán otros casos", aseguró Trump durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca sin dar precisiones sobre esos supuestos delitos. "Vació sus prisiones en nuestro país, y espero que, en algún momento, se le impute ese cargo, pues se trata de una acusación grave que aún no se ha formulado, pero que debería formularse", siguió el magnate republicano.
Y luego celebró la invasión relámpago de Venezuela y el secuestro de Maduro y su esposa Cilia Flores. "Fue una gran operación militar para capturar a un hombre sumamente peligroso, alguien que ha asesinado a muchísimas personas y que ha forzado a otras a entrar en nuestro país", aseguró.
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