El rey Carlos III despojó al príncipe Andrés de su título y lo echó de Windsor
El hijo menor de Isabel II está vinculado al escándalo del difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.
El rey Carlos III del Reino Unido despojó a su hermano menor, el príncipe Andrés, de todos sus títulos y honores reales, y lo desalojó de su residencia en la Royal Lodge de Windsor. Los motivos se deben a sus vínculos con el condenado por delitos sexuales, el difunto Jeffrey Epstein.
La determinante decisión fue comunicada ayer por el Palacio de Buckingham tras diez años de polémica por la relación de Andrés con Epstein que llegó a su punto cúlmine tras la publicación póstuma de las memorias de Virginia Giuffre, que acusó al príncipe de haberla abusado sexualmente cuando ella era menor de edad.
“Su Majestad inició hoy un proceso formal para retirar los títulos y honores del príncipe Andrés. El príncipe Andrés pasará a ser conocido como Andrés Mountbatten Windsor”, señaló el comunicado difundido por la Casa Real el jueves.
“Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento de Royal Lodge le brindó protección legal para continuar residiendo allí. Ahora se le notificó formalmente la rescisión del contrato y se mudará a un alojamiento privado alternativo”, afirma el comunicado, indicando que la mudanza se concretará “tan pronto como sea posible”.
La prensa británica asegura que Andrés se mudará a una finca privada de Sandringham, en Norfolk, aunque será financiada de manera privada por el rey. La BBC afirmó además que el exduque no habría objetado la decisión del rey Carlos III. La medida fue tomada con el conocimiento y apoyo del gobierno británico.
En tanto, las princesas Beatriz y Eugenia, hijas de Andrés, conservarán sus títulos, “en consonancia con las Patentes Reales de 1917”, las cuales establecen que los tratamientos honoríficos corresponden a los hijos del soberano o del heredero directo.
Respecto al escándalo, el Palacio de Buckingham aclaró: “Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y permanecerán, con las víctimas y sobrevivientes de todas y cada una de las formas de abuso”.
