El rey Carlos III despojó al príncipe Andrés de su título y lo echó de Windsor

En tanto, las princesas Beatriz y Eugenia, hijas de Andrés, conservarán sus títulos, “en consonancia con las Patentes Reales de 1917”, las cuales establecen que los tratamientos honoríficos corresponden a los hijos del soberano o del heredero directo.

Respecto al escándalo, el Palacio de Buckingham aclaró: “Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y permanecerán, con las víctimas y sobrevivientes de todas y cada una de las formas de abuso”.