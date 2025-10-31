El gobernador de Río de Janeiro difundió un video con la presunta fuga del Comando Vermelho

El procedimiento, que involucró a unos 2.500 efectivos de las policías civil y militar junto a fuerzas federales, se desarrolló en las favelas del Complexo do Alemão y Penha, zonas controladas históricamente por el Comando Vermelho. De acuerdo con los datos oficiales, al menos 60 personas fueron abatidas y otras 81 resultaron detenidas, en lo que ya es considerada la redada más sangrienta en la historia reciente del estado.