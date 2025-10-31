Nicolás Keenan podría ser primer caballero de los Países Bajos

Keenan, nacido en Buenos Aires, vivió su infancia en Italia y España debido al trabajo de su padre, Patricio Keenan, exjugador y entrenador de hockey sobre césped. A los 12 años comenzó a jugar en el Club Egara de España, y luego de participar en la Copa Mundial Juvenil de 2016, se trasladó a Países Bajos para unirse al club en el que continúa actualmente.

Aunque tuvo la posibilidad de representar a España, Keenan optó por vestir los colores de Argentina. Debutó con la selección mayor en la FIH Pro League 2019 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de ese año. Participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y en los de París 2024, además de formar parte del plantel que disputó la Copa del Mundo FIH en 2023.