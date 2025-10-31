Nicolás Keenan podría ser primer caballero de los Países Bajos
El jugador de hockey de la selección argentina se comprometió hace un año con Rob Jetten, el posible próximo primer ministro de Países Bajos.
La reina Máxima no sería la única argentina vinculada al poder en Países Bajos. Doce años después de la llegada de Máxima Zorreguieta a la realeza, otro argentino se encamina a ser una importante figura en la política neerlandesa. Se trata de Nicolás Keenan, un jugador de hockey de 28 años que está comprometido con el líder, y posiblemente el próximo primer ministro de ese país, Rob Jetten.
El 29 de octubre, se celebraron las elecciones generales de Países Bajos para determinar quiénes serán los miembros de la Cámara de Representantes, y el partido liberal progresista D66 se consolidó como la primera fuerza. Esta victoria significaría un cambio de rumbo en el escenario político del país tras el retroceso de la extrema derecha liderada por Geert Wilders.
En ese contexto Jetten, el líder del partido D66, se perfila como el principal candidato a ocupar el cargo de primer ministro de los Países Bajos. Según las proyecciones preliminares, D66 habría obtenido 27 bancos en el Parlamento neerlandés, compuesto por 150 lugares. De confirmarse este resultado, el partido lograría su mejor desempeño histórico. La caída más significativa fue para el Partido por la Libertad (PVV) de Wilders, que habría perdido 12 bancas, pasando de 37 a 25, con lo que dejaría de ser mayoría.
En un discurso tras conocerse los primeros resultados, Jetten afirmó que el país necesita un gobierno “estable y ambicioso desde el centro” y convocó a dejar atrás “la política del odio y el negativismo. Jetten, de 38 años, fue viceprimer ministro de Países Bajos y es una figura conocida en la política neerlandesa.
Jetten está comprometido con el jugador de hockey argentino Nicolás Keenan, integrante de Los Leones y del club Klein Zwitserland de La Haya. La relación fue confirmada durante los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando Keenan habló en una entrevista sobre el vínculo con el dirigente neerlandés.
Keenan, nacido en Buenos Aires, vivió su infancia en Italia y España debido al trabajo de su padre, Patricio Keenan, exjugador y entrenador de hockey sobre césped. A los 12 años comenzó a jugar en el Club Egara de España, y luego de participar en la Copa Mundial Juvenil de 2016, se trasladó a Países Bajos para unirse al club en el que continúa actualmente.
Aunque tuvo la posibilidad de representar a España, Keenan optó por vestir los colores de Argentina. Debutó con la selección mayor en la FIH Pro League 2019 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de ese año. Participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y en los de París 2024, además de formar parte del plantel que disputó la Copa del Mundo FIH en 2023.
