Comunicado de Cristina Kirchner a cuatro días de las elecciones: "A los compañeros y compañeras militantes"

De cara al futuro, Fernández de Kirchner advirtió que “se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper al peronismo” y lo vinculó directamente con su condena. Dijo que, para enfrentar “este efecto disciplinado de la persecución política, mediática y judicial” son necesarios “dirigentes con cabeza, corazón y mucho, pero mucho coraje”, analizó.

Por último, cerró: “Como siempre lo he hecho en cada una de las oportunidades que me tocó decidir (y no en pocas contra viento y marea), sigo sosteniendo el valor de la unidad como instrumento político de construcción nacional, popular y democrática. Unidad a la que se debe sumar militancia con cohesión y claridad estratégica y programática”.