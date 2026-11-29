El líder opositor llega a esta instancia con una ventaja en las encuestas difundidas antes de la elección. Sin embargo, el funcionamiento del sistema parlamentario español, que no contempla una segunda vuelta, hace que la conformación de mayorías en el Congreso resulte fundamental para determinar quién podrá asumir el Gobierno.

En ese escenario, también adquieren relevancia las fuerzas políticas encabezadas por Santiago Abascal, de Vox, y Ada Colau, ya que la cantidad de escaños que obtengan podría resultar decisiva a la hora de establecer acuerdos y garantizar la gobernabilidad.

La votación continuará hasta las 20:00 en España, las 16:00 en Argentina. Una vez cerrados los centros electorales, comenzará el escrutinio oficial, que permitirá conocer cómo quedó distribuido el respaldo de los votantes y cuáles serán las posibilidades de cada espacio para conformar una mayoría parlamentaria.