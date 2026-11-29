España define su futuro político: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ya votaron
Más de 38,6 millones de españoles votan en España para definir la continuidad de Pedro Sánchez o un cambio de gobierno encabezado por Feijóo.
España atraviesa este domingo una jornada electoral determinante, en la que millones de ciudadanos concurren a las urnas para elegir a sus representantes en las Cortes Generales. La votación definirá si el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consigue continuar al frente del Ejecutivo o si el liderazgo pasa a manos de la derecha, representada por Alberto Núñez Feijóo.
En total, más de 38,6 millones de españoles se encuentran habilitados para participar de los comicios, en los que se elegirán 350 diputados y 209 senadores. Para garantizar el desarrollo de la jornada, las autoridades dispusieron un operativo de seguridad integrado por más de 100.000 efectivos.
Uno de los primeros protagonistas en acudir a votar fue Pedro Sánchez, quien sufragó durante las primeras horas del día en Madrid. Tras emitir su voto, el mandatario convocó a la ciudadanía a “movilizarse, participar y votar por el futuro de su país”.
Durante su contacto con los periodistas, también destacó la importancia de la participación electoral y expresó: “Hay muchos poderes en democracia, pero el mayor de los poderes es el voto. Creo que hoy lo vamos a vivir con una participación probablemente de las más altas de los años de democracia”.
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo acudió a las urnas cerca de las 10:30, hora española. El dirigente del Partido Popular votó en el colegio Ramiro de Maeztu, en Madrid, y estuvo acompañado por su esposa, Eva Cárdenas.
El líder opositor llega a esta instancia con una ventaja en las encuestas difundidas antes de la elección. Sin embargo, el funcionamiento del sistema parlamentario español, que no contempla una segunda vuelta, hace que la conformación de mayorías en el Congreso resulte fundamental para determinar quién podrá asumir el Gobierno.
En ese escenario, también adquieren relevancia las fuerzas políticas encabezadas por Santiago Abascal, de Vox, y Ada Colau, ya que la cantidad de escaños que obtengan podría resultar decisiva a la hora de establecer acuerdos y garantizar la gobernabilidad.
La votación continuará hasta las 20:00 en España, las 16:00 en Argentina. Una vez cerrados los centros electorales, comenzará el escrutinio oficial, que permitirá conocer cómo quedó distribuido el respaldo de los votantes y cuáles serán las posibilidades de cada espacio para conformar una mayoría parlamentaria.
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