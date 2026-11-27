El candidato del PSOE y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau utilizaron a Javier Milei como ejemplo sobre el rumbo de país que los españoles deberían elegir de cara a las elecciones. "¿Cuál ha sido el resultado de Argentina de esa motosierra? La recesión económica a la que ha llevado a Argentina el amigo del señor Abascal y del señor Feijóo", sentenció Sánchez.