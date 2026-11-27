Pedro Sánchez usó a la Argentina de Milei como advertencia para los votantes españoles
El candidato del PSOE y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau utilizaron al Presidente como ejemplo sobre el rumbo de país que los españoles deberían elegir de cara a las elecciones.
Durante el debate, el actual jefe de gobierno, Pedro Sánchez, candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) acusó a Javier Milei de generar una recesión económica en Argentina, como consecuencia de la "motosierra" que aplicó sobre el país. Además llamó a los españoles a pensar cuál es el modelo de país que quieren a futuro y a no imitar a los argentinos.
El candidato del PSOE y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau utilizaron a Javier Milei como ejemplo sobre el rumbo de país que los españoles deberían elegir de cara a las elecciones. "¿Cuál ha sido el resultado de Argentina de esa motosierra? La recesión económica a la que ha llevado a Argentina el amigo del señor Abascal y del señor Feijóo", sentenció Sánchez.
Elecciones en España: usaron a Javier Milei como un mal ejemplo en el debate
Mientras que la candidata del Frente Amplio afirmó "su portavoz, Figueredo, ha anunciado hoy un recorte del gasto público de 112.000 millones de euros, que significa 11 veces más que los recortes que hizo Rajoy, con las consecuencias nefastas que tuvieron para los servicios públicos de este país".
También trataron a Milei de "amigo" del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo y al referente de Vox, Santiago Abascal. "Justo hoy también ha salido la noticia de que la Argentina entra en recesión técnica. Ha hundido la economía. Cierre de empresas, destrucción de empleo, caída de salarios, caída del consumo", añadió Colau.
"Eso es lo que está haciendo su amigo Milei con exactamente la misma receta que hoy el partido de Vox ha propuesto, que significaría evidentemente desmantelar los servicios públicos y las pensiones de este país", remarcó la candidata.
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