Quién gana las elecciones en España: los últimos sondeos sobre el 29N

La consultora SocioMétrica, en cambio, consignó para el diario El Español que el PP se quedaría con el 32% de los votos, el PSOE, con el 29% y en tercer lugar repetiría Vox, pero con 18,1%.

Sólo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) proyectaba el lunes de esta semana una victoria del PSOE con el 34,4% de los votos, unos 9,7 puntos sobre la siguiente fuerza más votada, el PP, que quedaría con 24,7% del total.

En ese panorama Santiago Abascal y los suyos también quedarían terceros, con un 15,6%, pero al menos aparecen en todas las mediciones, al contrario de como sucede con los espacios de izquierda como el Frente Amplio o Podemos.

Hay más de 38 millones de personas habilitadas para votar en las elecciones de este domingo, tanto en España como en los consulados de todo el mundo, incluida la Argentina.

El actual presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, convocó a elecciones anticipadas en julio de este año y, de acuerdo a los mecanismos contemplados en la Constitución de España, la ciudadanía renovará ambas cámaras en Las Cortes para que luego sus integrantes eligan al próximo titular del Ejecutivo.

Por ejemplo, SocioMétrica indicó que el PP obtendría 135 bancas contando las que ganaría el partido Unión del Pueblo Navarro (UPN), mientras que el PSOE ganaría 115 y Vox, 61.

Lo que ocurriría en última instancia es que el PP controlaría la Cámara baja con 196 diputados, 20 más de los necesarios para ser mayoría.