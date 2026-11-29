Quién gana las elecciones en España: los últimos sondeos sobre el 29N
Un tercer relevamiento del electorado considera que el actual oficialismo tiene la posibilidad de mantenerse al frente del Gobierno de España.
España vive este domingo una fecha clave con las elecciones generales, en las que podrían reconfigurarse tanto el Congreso de Diputados como el Senado, lo que devendría en un nuevo Gobierno nacional, que hoy está en manos de Pedro Sánchez.
Dos de tres encuestas recientes mostraron cierta ventaja de la derecha en el horizonte político.
Qué dicen las últimas elecciones en España
Por un lado, los sondeos de las firmas 40dB y SocioMétrica dan como gran ganadora de la intención de voto al Partido Popular, el histórico espacio conservador que hoy en día es presidido por el gallego Alberto Núñez Feijóo, uno de los que dio la nota por sus modos en el debate televisivo al espetarle un "Usted calladita", a su colega candidata Ada Colau, del Frente Amplio.
La firma 40dB reportó para el diario El País, de España, que el PP mantiene el 31,8% de la intención de voto mientras que el PSOE de Pedro Sánchez se quedó con el 30,9%, lo que indicaría la necesidad de ambas fuerzas políticas de entenderse, una vez más, aún estando en las antípodas del pensamiento.
El partido de Santiago Abascal, el ultraderechista Vox que tanto elogia el presidente Javier Milei, quedaría tercero en las urnas, con 17,3% de los votos.
La consultora SocioMétrica, en cambio, consignó para el diario El Español que el PP se quedaría con el 32% de los votos, el PSOE, con el 29% y en tercer lugar repetiría Vox, pero con 18,1%.
Sólo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) proyectaba el lunes de esta semana una victoria del PSOE con el 34,4% de los votos, unos 9,7 puntos sobre la siguiente fuerza más votada, el PP, que quedaría con 24,7% del total.
En ese panorama Santiago Abascal y los suyos también quedarían terceros, con un 15,6%, pero al menos aparecen en todas las mediciones, al contrario de como sucede con los espacios de izquierda como el Frente Amplio o Podemos.
Hay más de 38 millones de personas habilitadas para votar en las elecciones de este domingo, tanto en España como en los consulados de todo el mundo, incluida la Argentina.
El actual presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, convocó a elecciones anticipadas en julio de este año y, de acuerdo a los mecanismos contemplados en la Constitución de España, la ciudadanía renovará ambas cámaras en Las Cortes para que luego sus integrantes eligan al próximo titular del Ejecutivo.
Por ejemplo, SocioMétrica indicó que el PP obtendría 135 bancas contando las que ganaría el partido Unión del Pueblo Navarro (UPN), mientras que el PSOE ganaría 115 y Vox, 61.
Lo que ocurriría en última instancia es que el PP controlaría la Cámara baja con 196 diputados, 20 más de los necesarios para ser mayoría.
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