Un joven fue desnudo a su juicio por exhibicionismo en España

“Alejandro ya tuvo un juicio penal, lo condenaron por entrar a una comisaría desnudo. Este juicio se perdió en primera instancia y en la Audiencia Provincial, y está pendiente de casación al Supremo. Es probable que termine en el Constitucional”, aseguró su abogado Pablo Mora, quien indicó que no es la primera vez que enfrenta denuncias. El hombre ya tiene una decena de multas por un importe total global de unos 3.000 euros.

desnudo valencia

Alejandro pretendía presentarse sin ropa frente al juez en el juicio por practicar nudismo en lugares no habilitados. Agentes de la Guardia Civil coartaron su paso cuando trataba entrar desnudo a su juicio, mientras otros cinco policías lo rodearon y lo obligaron vestirse advirtiéndole que sería sancionado nuevamente ya que en ese momento, un menor también estaba accediendo al edificio.

Además explicó que nunca ha tenido ningún problema con su desnudez, que buscó en internet y comprobó que era una práctica legal. Colomar revindicó su derecho y admitió que tiene dinero para pagar las multas y el abogado. Su defensa explicó que entienden "que ir desnudo por la calle no es un delito, pero admite que hay un vacío legal desde que en 1988 se eliminó el delito de escándalo público. Desde entonces, esta práctica debe quedar regulada en las ordenanzas municipales".

"La mayoría de sanciones que le ponen no suelen ser por la vía penal, sino por vulneración del artículo 37 de la conocida como Ley Mordaza, que sanciona el exhibicionismo obsceno cuando no sea delito, es decir, cuando no se produzca ante menores. Por el momento, hemos ganado alguna sentencia alegando la vulneración de sus derechos fundamentales o del principio de legalidad, ya que muchas ciudades no tienen ordenanza al respecto", agregó el letrado.

Al mismo tiempo indicó: "Nosotros no creemos que sea obsceno ir por la calle desnudo. Sí masturbarse o hacer actos obscenos. Entendemos que ir desnudo es ejercer la libertad ideológica", pero subrayó que "la ley no es clara". "Desde que en 1988 se derogó el escándalo público el vacío legal ha de ser cubierto por ordenanzas municipales que la mayoría de ciudades no tienen, por eso entendemos que se vulnera el principio de legalidad", remarcó.

Finalmente, tras acudir la Policía Nacional al ser alertados por la seguridad de las instalaciones judiciales, que dependen de Guardia Civil, el joven tuvo que ponerse algo de ropa y pudo entrar a su juicio donde se dirime si realmente es sancionable ir desnudo por la calle.