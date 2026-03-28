Axel Kicillof a El País de España tras el fallo por YPF: "Se hizo justicia"

La demanda por la expropiación de YPF se inició en abril de 2015 en los tribunales de Nueva York, donde la jueza Loretta Preska falló sistemáticamente contra el Estado argentino y a favor de Burford, dictaminando que la Argentina debía pagar U$S16.100 millones al fondo buitre en concepto de indemnización. El 15 de junio del año pasado y ante la falta de un acuerdo de pago, la misma magistrada ordenaba entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar ese monto.