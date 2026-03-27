Golpe en el ranking FIFA: Argentina cayó al tercer puesto y ahora es "Segundo Francia"

El equipo de Lionel Scaloni no tuvo actividad en esta ventana internacional, lo que le impidió sumar puntos y defender su posición en la tabla. En cambio, Francia sí jugó y consiguió una victoria clave que le permitió escalar y desplazar a la Albiceleste. Este tipo de movimientos no son extraños en el ranking FIFA, que se actualiza en función de los resultados más recientes y premia a las selecciones que mantienen ritmo de competencia.