Golpe en el ranking FIFA: Argentina cayó al tercer puesto y ahora es "Segundo Francia"
La Selección Argentina perdió un lugar en la clasificación mundial sin jugar y fue superada por Francia, que aprovechó la fecha FIFA para sumar puntos clave.
La Selección Argentina descendió al tercer puesto del ranking FIFA en la última actualización y encendió el debate entre los hinchas. ¿El dato que más ruido hizo? Ahora aparece como escolta la Selección de Francia, en lo que muchos ya resumieron con una frase picante: “Segundo Francia”.
El equipo de Lionel Scaloni no tuvo actividad en esta ventana internacional, lo que le impidió sumar puntos y defender su posición en la tabla. En cambio, Francia sí jugó y consiguió una victoria clave que le permitió escalar y desplazar a la Albiceleste. Este tipo de movimientos no son extraños en el ranking FIFA, que se actualiza en función de los resultados más recientes y premia a las selecciones que mantienen ritmo de competencia.
En la cima se mantiene la Selección de España, que continúa liderando gracias a su regularidad en los últimos compromisos y una racha sostenida de buenos resultados. Por detrás, la pelea está completamente abierta y con diferencias mínimas entre las principales potencias.
Más allá del descenso, lo cierto es que la brecha entre Argentina y Francia es muy corta, por lo que todo podría volver a modificarse en la próxima fecha FIFA. Mientras tanto, el dato no pasa desapercibido: la Scaloneta, campeona del mundo y protagonista central de los últimos años, ahora mira desde atrás… con un nuevo “Segundo Francia” que ya empieza a instalarse en la conversación futbolera.
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