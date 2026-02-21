Israel aseguró que atacó a "altos cargos políticos y de seguridad" reunidos en Teherán
Las fuerzas armadas de Israel habían preparado esta ofensiva "en un plan operativo elaborado durante meses".
"El ataque de esta mañana tuvo lugar de forma simultánea en varios lugares de Teherán, donde estaban reunidos altos cargos políticos y de seguridad", indicó el ejército israelí en un comunicado y así lo comunicó la agencia AFP.
El texto señala que el Ejército "evalúa actualmente los resultados del ataque" y se mantiene "en estado de preparación en varios frentes" ante una posible extensión de la campaña "a otros teatros" de operaciones.
Según la radio y televisión pública israelí, el ayatolá Alí Jamenei, guía supremo de Irán, y el presidente Masud Pezeshkian se encuentran entre los blancos de la ofensiva conjunto entre Estados Unidos e Israel.
"En la primera oleada, apuntamos a objetivos de alto rango, personas implicadas en los planes destinados a destruir Israel", declaró una fuente de seguridad israelí, sin proporcionar nombres.
Por su parte, según informaron fuentes iraníes el ayatolá está seguro en un sitio fuera de la capital. El lÍder supremo iraní asumió el poder de por vida en 1989, sucediendo a su fundador, el ayatollah Ruhollah Jomeiní. Ahora, con 86 años, enfrenta el ataque directo de Israel y Estados Unidos. "El líder supremo iraní Jamenei y el presidente Masud Pezeshkian estaban entre los blancos del ataque", señaló la emisora Kan, citando una fuente israelí.
Ali Jamenei es la máxima autoridad política y religiosa de Irán, conocido oficialmente como el "Líder Supremo de la Revolución Islámica". Su figura concentra un poder inmenso y vitalicio, situándose por encima del presidente y de todas las ramas del gobierno .
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que comenzó la ofensiva contra Irán lanzando "importantes operaciones de combate" y llamó a los iraníes a sublevarse contra el gobierno de los ayalatolás.
"Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria misilística. Quedará totalmente destruida", afirmó Trump en una declaración en video de ocho minutos publicada en las primeras horas de la mañana en EE.UU. en su red social Truth, poco después de que se informara sobre explosiones en Teherán.
