Israel aseguró que atacó a "altos cargos políticos y de seguridad" reunidos en Teherán

Ali Jamenei es la máxima autoridad política y religiosa de Irán, conocido oficialmente como el "Líder Supremo de la Revolución Islámica". Su figura concentra un poder inmenso y vitalicio, situándose por encima del presidente y de todas las ramas del gobierno .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que comenzó la ofensiva contra Irán lanzando "importantes operaciones de combate" y llamó a los iraníes a sublevarse contra el gobierno de los ayalatolás.

"Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria misilística. Quedará totalmente destruida", afirmó Trump en una declaración en video de ocho minutos publicada en las primeras horas de la mañana en EE.UU. en su red social Truth, poco después de que se informara sobre explosiones en Teherán.