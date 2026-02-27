Estados Unidos desplegó el portaaviones más grande del mundo en Israel
El USS Gerald R. Ford llegó a la costa israelí como parte del despliegue militar ante un posible ataque a Irán.
El portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el más grande del mundo, llegó este viernes a la costa norte de Israel en el marco del refuerzo militar desplegado por Estados Unidos ante un eventual ataque contra Irán.
La llegada del buque al puerto de Haifa es una clara señal del respaldo estratégico estadounidense en medio de advertencias y negociaciones sin acuerdo en torno al programa nuclear iraní.
El USS Gerald R. Ford es considerado la plataforma naval más avanzada con la que cuenta Estados Unidos. La misma incluye destructores y sistemas de defensa antimisiles, lo que amplía de manera significativa la capacidad de proyección aérea y marítima.
De esta forma, el portaaviones funcionará como una base aérea móvil capaz de operar sobre el Mar Rojo y áreas próximas al Golfo sin depender exclusivamente de instalaciones terrestres.
El buque había realizado una escala de abastecimiento en una base naval estadounidense ubicada en la isla Creta, en Grecia, para luego zarpar ayer rumbo a Haifa, la ciudad portuaria más importante del norte de Israel y sede de una de las principales bases navales del país.
El arribo de esta base aérea móvil se suma a la llegada de una docena de cazas F-22 del Ejército de Estados Unidos que aterrizaron en Israel el martes y a aviones de reabastecimiento que llegaron durante esta madrugada al aeropuerto de Ben Gurión, el más grande de Israel, situado cerca de la ciudad de Lod, a 15 kilómetros al sureste de Tel Aviv.
Estados Unidos evacúa de Israel a su personal diplomático no esencial
El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó la evacuación de personal del Gobierno que no sea esencial y de familiares de su misión diplomática en Israel debido a “riesgos de seguridad"
“Se recomienda a las personas que consideren salir de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles”, expresaron en un comunicado publicado en el sitio web de la embajada.
“En respuesta a incidentes de seguridad y sin previo aviso, la Embajada de los Estados Unidos podría restringir o prohibir aún más los viajes de los empleados del gobierno estadounidense y sus familiares a ciertas zonas de Israel, la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania”, advirtieron.
La medida abarca a consulados y oficinas diplomáticas en Tel Aviv, Jerusalén y zonas próximas a las fronteras con Líbano y Siria “debido a la continua presencia y actividad militar". Asimismo, recomiendan no viajar a Gaza debido al terrorismo y al conflicto armado, así como tampoco permanecer cerca de la frontera.
“Grupos terroristas, terroristas solitarios y otros extremistas violentos continúan planeando posibles atentados en Israel, Cisjordania y Gaza”, advirtieron desde la embajada de Estados Unidos, haciendo hincapié en que los ataques pueden darse "con poca o ninguna advertencia, en lugares turísticos, centros de transporte, mercados/centros comerciales e instalaciones gubernamentales locales”.
“El entorno de seguridad es complejo y puede cambiar rápidamente, y la violencia puede estallar en Israel, Cisjordania y Gaza sin previo aviso. El aumento de las tensiones regionales puede provocar que las aerolíneas cancelen o reduzcan los vuelos con origen o destino en Israel”, indicaron al respecto.
