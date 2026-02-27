Estados Unidos desplegó el portaaviones más grande del mundo en Israel

portaaviones USS Gerald R. Ford - Estados Unidos

El arribo de esta base aérea móvil se suma a la llegada de una docena de cazas F-22 del Ejército de Estados Unidos que aterrizaron en Israel el martes y a aviones de reabastecimiento que llegaron durante esta madrugada al aeropuerto de Ben Gurión, el más grande de Israel, situado cerca de la ciudad de Lod, a 15 kilómetros al sureste de Tel Aviv.

Estados Unidos evacúa de Israel a su personal diplomático no esencial

El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó la evacuación de personal del Gobierno que no sea esencial y de familiares de su misión diplomática en Israel debido a “riesgos de seguridad"

“Se recomienda a las personas que consideren salir de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles”, expresaron en un comunicado publicado en el sitio web de la embajada.

“En respuesta a incidentes de seguridad y sin previo aviso, la Embajada de los Estados Unidos podría restringir o prohibir aún más los viajes de los empleados del gobierno estadounidense y sus familiares a ciertas zonas de Israel, la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania”, advirtieron.

La medida abarca a consulados y oficinas diplomáticas en Tel Aviv, Jerusalén y zonas próximas a las fronteras con Líbano y Siria “debido a la continua presencia y actividad militar". Asimismo, recomiendan no viajar a Gaza debido al terrorismo y al conflicto armado, así como tampoco permanecer cerca de la frontera.

“Grupos terroristas, terroristas solitarios y otros extremistas violentos continúan planeando posibles atentados en Israel, Cisjordania y Gaza”, advirtieron desde la embajada de Estados Unidos, haciendo hincapié en que los ataques pueden darse "con poca o ninguna advertencia, en lugares turísticos, centros de transporte, mercados/centros comerciales e instalaciones gubernamentales locales”.

“El entorno de seguridad es complejo y puede cambiar rápidamente, y la violencia puede estallar en Israel, Cisjordania y Gaza sin previo aviso. El aumento de las tensiones regionales puede provocar que las aerolíneas cancelen o reduzcan los vuelos con origen o destino en Israel”, indicaron al respecto.