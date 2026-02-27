El fuerte descargo de Huevo Acuña tras la salida de Marcelo Gallardo de River: "Es muy grave"

"Seguiré trabajando y enfocado para dar lo mejor cada día. Tengo la tranquilidad de contar con el respaldo del Club y de mis compañeros en este momento", cerró.

Si bien en ningún momento menciona a Gallardo, es evidente que se refiere a los rumores que lo dejaron mal parado en la crisis que atraviesa la institución de Núñez.

La situación en River es de mucha incertidumbre, ya que mientras Acuña intenta calmar las aguas, la dirigencia ya está negociando la llegada de Eduardo "Chacho" Coudet para suceder a Gallardo.