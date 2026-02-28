Así fue el contraataque de Irán a una base estadounidense en Bahréin

La ofensiva iraní es una respuesta directa a los ataques de Estados Unidos e Israel, que según comunicados oficiales buscaban neutralizar capacidades militares de Irán y responder a amenazas percibidas. La escalada ha generado preocupación internacional, y autoridades de la región y de organismos internacionales han hecho un llamado a la calma y a evitar una expansión mayor del conflicto.

Hasta el momento, la situación sigue siendo muy tensa en toda la región, con cierres de espacio aéreo, sirenas de alerta y una fuerte presencia militar en los países afectados. Los gobiernos locales mantienen máxima vigilancia y advierten a la población sobre posibles nuevos ataques.