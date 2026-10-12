Qué dijo el padre de la joven que "resucitó" en Guatemala: "No llegó a ingresar al hospital..."

Al abrir el féretro de inmediato, descubrieron que la adolescente estaba viva y procedieron a auxiliarla rápidamente. Tras el dramático momento, la joven se encuentra consciente y en proceso de recuperación.

Qué dijo el padre de la joven que "resucitó" en Guatemala

Al ser entrevistado por el increíble caso de su hija, Abraham Ixcotoyac indicó: "Ella salió inconsciente de acá de la casa, la trasladaba para el hospital". Y luego agregó: "No ingresó a hospital ella", dejando en claro que, al notar que su hija no respiraba ni tenía pulso, directamente descartó la opinión profesional y se dirigió a la casa velatoria.

Cabe señalar que en el video que se volvió viral en redes sociales se puede escuchar a los presentes decir: "¡Está viva! ¡Está viva!", con total asombro.