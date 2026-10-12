Qué dijo el padre de la joven que "resucitó" en Guatemala: "No llegó a ingresar al hospital..."
La joven identificada como Yuleidy Ixcotoyac pasó alrededor de 8 horas dentro del cajón velatorio y, de pronto, despertó, generando conmoción.
Un impactante episodio que roza lo milagroso ha consternado a la comunidad de la aldea El Jocote, en el departamento de Quiché, Guatemala. Yuleidy Ixcotoyac, una joven de 15 años, despertó en el interior de su féretro tras permanecer cerca de ocho horas en su funeral luego de haber sido dada por muerta por su propia familia.
El suceso comenzó durante la madrugada, cuando la menor sufrió un severo desvanecimiento en su vivienda. Ante la emergencia, su padre, Abraham Ixcotoyac, la subió a su automóvil con la intención de llevarla de urgencia a un centro de salud.
Sin embargo, en el trayecto hacia el municipio de San Pedro Jocopilas, el hombre percibió que la joven había dejado de respirar y no presentaba pulso.
Creyendo que su hija había fallecido, el padre decidió no ingresar al hospital. En su lugar, se dirigió directamente a una funeraria para adquirir un ataúd y trasladar el cuerpo de regreso a su hogar para realizar las honras fúnebres.
La sorpresa ocurrió horas más tarde, en plena ceremonia velatoria, cuando varios de los presentes notaron movimientos extraños dentro del cajón.
Al abrir el féretro de inmediato, descubrieron que la adolescente estaba viva y procedieron a auxiliarla rápidamente. Tras el dramático momento, la joven se encuentra consciente y en proceso de recuperación.
Qué dijo el padre de la joven que "resucitó" en Guatemala
Al ser entrevistado por el increíble caso de su hija, Abraham Ixcotoyac indicó: "Ella salió inconsciente de acá de la casa, la trasladaba para el hospital". Y luego agregó: "No ingresó a hospital ella", dejando en claro que, al notar que su hija no respiraba ni tenía pulso, directamente descartó la opinión profesional y se dirigió a la casa velatoria.
Cabe señalar que en el video que se volvió viral en redes sociales se puede escuchar a los presentes decir: "¡Está viva! ¡Está viva!", con total asombro.
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