Javier Milei felicitó al Partido Popular y a Vox por las elecciones en España y apuntó contra Pedro Sánchez
El Presidente argentino celebró el avance de la derecha española en su cuenta de X y cargó contra el gobierno socialista tras la difusión de los resultados electorales.
El presidente Javier Milei felicitó este domingo a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), y a su amigo Santiago Abascal, titular de Vox, por el resultado obtenido en las elecciones generales de España y cuestionó con dureza al presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X mientras avanzaba el recuento de votos, el mandatario argentino celebró el desempeño de ambas fuerzas opositoras y sostuvo que el resultado marca un cambio político en el país europeo.
El mensaje de Milei a Núñez Feijóo y Santiago Abascal
En su publicación, Milei envió "enormes felicitaciones" a Núñez Feijóo y al Partido Popular por su victoria y destacó especialmente a Abascal —a quien definió como "mi amigo"— por la elección realizada por Vox en los comicios del 29 de noviembre.
El Presidente escribió que juntos podrán poner fin a "casi una década de decadencia" y abrazar "las ideas de la libertad", además de afirmar que "España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez" y que esas ideas "avanzan en todo el mundo".
El cruce de largo plazo con el gobierno español
El pronunciamiento de Milei se produjo en medio del recuento de las elecciones generales en España, en las que se definía la composición del Congreso de los Diputados y del Senado con la suma de escaños del Partido Popular y Vox como eje central de la noche.
La reacción del jefe de Estado argentino volvió a poner en primer plano la sintonía política entre la Casa Rosada y los espacios de derecha españoles, en contraste con los reiterados choques diplomáticos y discursivos que marcaron el vínculo de Milei con la administración de Sánchez.
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