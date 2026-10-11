Impactante video: una adolescente que dieron por muerta se incorporó en su velatorio
El episodio ocurrió en la aldea El Jocote, donde un video viral mostraría a una adolescente dando señales de vida mientras su familia la despedía.
Una situación tan inesperada como desconcertante generó una fuerte repercusión en Guatemala, luego de que comenzara a circular un video en el que una adolescente, que presuntamente había sido declarada muerta, aparece incorporándose dentro de un ataúd durante su propio velatorio. El episodio habría ocurrido en la aldea El Jocote, ubicada en el municipio de Sacapulas, departamento de Quiché, al noroeste del país.
De acuerdo con las versiones difundidas junto a las imágenes, la joven había sido trasladada a su vivienda desde un centro de salud, donde supuestamente habían confirmado su fallecimiento. Sus familiares organizaron la ceremonia de despedida sin imaginar que, horas después, protagonizarían una escena que rápidamente se volvería viral.
Según los testimonios que acompañan la publicación, la adolescente habría permanecido alrededor de ocho horas sin presentar signos vitales. Posteriormente, su cuerpo fue llevado en un vehículo funerario hasta la casa familiar, donde allegados y vecinos se habían reunido para darle el último adiós.
Sin embargo, mientras transcurría el velatorio, los presentes advirtieron movimientos inesperados. En la grabación se observa cómo la joven comienza a levantarse lentamente hasta quedar sentada dentro del féretro, provocando una reacción inmediata entre quienes se encontraban alrededor.
"Ella había muerto en el hospital y la trajeron en la funeraria; al ponerla en su casa, ella resucitó", aseguró una de las personas que afirmó haber sido testigo del episodio.
La escena provocó distintas reacciones entre los asistentes. Mientras algunos habrían optado por alejarse debido al miedo y la sorpresa, otros se acercaron para asistir a la adolescente. Según los relatos difundidos, sus familiares rompieron en llanto al verla moverse, mientras varias personas expresaban su emoción mediante oraciones y alabanzas.
En medio de la confusión, quienes estaban junto al ataúd ayudaron a la joven a incorporarse, le ofrecieron agua y finalmente la retiraron del féretro.
Qué se sabe sobre la adolescente que habría despertado durante su velatorio en Guatemala
Pese a la enorme repercusión que alcanzaron las imágenes, todavía existen numerosos interrogantes sobre las circunstancias en las que se habría producido el episodio.
Hasta el momento, no se difundieron documentos médicos ni información oficial que permitan confirmar que la adolescente hubiera sido declarada fallecida por profesionales de la salud. Tampoco trascendieron precisiones sobre su estado posterior ni sobre una eventual atención médica luego de lo sucedido.
Las autoridades sanitarias guatemaltecas no emitieron, según la información disponible, un comunicado que esclarezca lo ocurrido o confirme los testimonios que acompañan la grabación.
Por otra parte, desde el ámbito médico existen determinadas condiciones que pueden generar una reducción significativa de la movilidad y de la respuesta a los estímulos externos.
Una de ellas es la catalepsia, caracterizada por episodios de rigidez muscular y una disminución de las respuestas corporales. Sin embargo, esta condición no equivale a una muerte clínica ni permite explicar por sí sola una supuesta ausencia de signos vitales durante ocho horas.
Por eso, sin estudios ni evaluaciones profesionales que respalden las versiones difundidas, no es posible determinar qué ocurrió realmente con la adolescente.
Mientras tanto, el video continúa circulando en distintas plataformas digitales, donde despertó sorpresa, incredulidad y numerosas especulaciones entre los usuarios.
El caso permanece sin una explicación oficial, por lo que las afirmaciones sobre una presunta muerte y posterior resurrección de la joven no pudieron ser verificadas.
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