Impactante video: una adolescente que dieron por muerta se incorporó en su velatorio

La escena provocó distintas reacciones entre los asistentes. Mientras algunos habrían optado por alejarse debido al miedo y la sorpresa, otros se acercaron para asistir a la adolescente. Según los relatos difundidos, sus familiares rompieron en llanto al verla moverse, mientras varias personas expresaban su emoción mediante oraciones y alabanzas.

En medio de la confusión, quienes estaban junto al ataúd ayudaron a la joven a incorporarse, le ofrecieron agua y finalmente la retiraron del féretro.

[AHORA] En Guatemala, murió y su familia la veló: a las 8 horas, mientras la despedían, revivió y se levantó del ataúd. https://t.co/Aij5oIa5UV pic.twitter.com/v8exQ9BvjG — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 11, 2026

Qué se sabe sobre la adolescente que habría despertado durante su velatorio en Guatemala

Pese a la enorme repercusión que alcanzaron las imágenes, todavía existen numerosos interrogantes sobre las circunstancias en las que se habría producido el episodio.

Hasta el momento, no se difundieron documentos médicos ni información oficial que permitan confirmar que la adolescente hubiera sido declarada fallecida por profesionales de la salud. Tampoco trascendieron precisiones sobre su estado posterior ni sobre una eventual atención médica luego de lo sucedido.

Las autoridades sanitarias guatemaltecas no emitieron, según la información disponible, un comunicado que esclarezca lo ocurrido o confirme los testimonios que acompañan la grabación.

Por otra parte, desde el ámbito médico existen determinadas condiciones que pueden generar una reducción significativa de la movilidad y de la respuesta a los estímulos externos.

Una de ellas es la catalepsia, caracterizada por episodios de rigidez muscular y una disminución de las respuestas corporales. Sin embargo, esta condición no equivale a una muerte clínica ni permite explicar por sí sola una supuesta ausencia de signos vitales durante ocho horas.

Por eso, sin estudios ni evaluaciones profesionales que respalden las versiones difundidas, no es posible determinar qué ocurrió realmente con la adolescente.

Mientras tanto, el video continúa circulando en distintas plataformas digitales, donde despertó sorpresa, incredulidad y numerosas especulaciones entre los usuarios.

El caso permanece sin una explicación oficial, por lo que las afirmaciones sobre una presunta muerte y posterior resurrección de la joven no pudieron ser verificadas.