VIDEO: se incendió el escenario principal del festival Tomorrowland de Bélgica y hay preocupación

Cabe señalar que algunos internautas, en las diferentes redes sociales, han sugerido que la causa principal de este incendio podría estar relacionada con los fuegos artificiales, un elemento muy característico y distintivo del festival. De todos modos, se supo que el festival seguirá su curso y comenzará este viernes como estaba previsto.

Una vez ocurrido el siniestro, los organizadores salieron a llevar tranquilidad a quienes ya tienen sus entradas para asistir desde este viernes: "ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE. Debido a un grave incidente y un incendio en el escenario principal de Tomorrowland, nuestro querido escenario principal ha sido gravemente dañado", comenzaron indicando.

Y agregaron: "Podemos confirmar que no hubo heridos durante el incidente. Podemos anunciar que DreamVille (campamento) abrirá mañana (jueves 17 de julio) como estaba previsto y estará listo para todos los visitantes. Todas las actividades de Global Journey en Bruselas y Amberes se llevarán a cabo según lo previsto. Estamos enfocados en encontrar soluciones para el fin de semana del festival (viernes – sábado – domingo). Se comunicarán más actualizaciones e información detallada tan pronto como sea posible".

