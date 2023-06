La mamá de L-Gante habló de la salud de su hijo, detenido en la DDI de Quilmes

Desde el martes 6, la mamá de L-Gante asistió todos los días a la DDI de Quilmes con el fin de ver personalmente a su hijo. Sin embargo, el ansiado momento se hizo esperar.

madre de l-gante

"Ayer lo vi. Fue día de visita. Dentro de toda la situación lo vi bastante tranquilo y ansioso, por supuesto, porque sabe que son muchos días y ya tiene que haber algo en claro. Él se sentía mal por la gripe", expresó Claudia Valenzuela. Luego reveló detalles de las breves charlas que tuvo con su hijo: "Elián se puso a escribir notitas para los chicos, para sus amigos".

"También me preguntó quiénes estaban (acompañándolo). Yo le decía anécdotas del fogón, del día a día. No me puse a hablar 'esto es verdad, esto es mentira'. Eso lo dejaremos para después, para cuando salga. No es momento de que yo entre a verlo y le pregunte qué pasó", comunicó la mamá de L-Gante, anhelando la libertad de su hijo.