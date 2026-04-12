El feriado del 30 de abril que conforma un fin de semana súper XXL: los motivos

Calendario de feriados 2026

Superado el primer tramo del año, el calendario de feriados 2026 todavía ofrece varias fechas clave para organizar descansos y escapadas. En total, quedan 12 feriados nacionales distribuidos a lo largo de los próximos meses:

1 de mayo : Día del Trabajador ( feriado inamovible )

: Día del Trabajador ( ) 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo ( feriado inamovible )

: Día de la Revolución de Mayo ( ) 15 de junio : Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes ( feriado trasladable )

: Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes ( ) 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano ( feriado inamovible )

: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano ( ) 9 de julio : Día de la Independencia ( feriado inamovible )

: Día de la Independencia ( ) 10 de julio : feriado con fines turísticos

: 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín ( feriado trasladable )

: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín ( ) 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural ( feriado trasladable )

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural ( ) 23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional ( trasladado del 20 de noviembre )

: Día de la Soberanía Nacional ( ) 7 de diciembre : feriado con fines turísticos

: 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María ( feriado inamovible )

: Inmaculada Concepción de María ( ) 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

Con este esquema de feriados nacionales, todavía quedan varias oportunidades para planificar descansos y aprovechar fines de semana largos en lo que resta del año.