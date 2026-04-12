Gran Hermano: quién se va de la casa según la encuesta de Fefe Bongiorno

Además, este relevamiento también dejó entrever cómo podría configurarse la instancia final de la votación. Según ese mismo análisis, el mano a mano se perfilaría entre Brian y Lola, dos jugadores que llegan con alto nivel de exposición en una semana clave.

Con este escenario, la gala promete mantener el suspenso hasta el último momento, en una edición donde cualquier resultado parece posible y donde el voto del público vuelve a ser determinante.