Cuál fue el "problema íntimo" de Brian Sarmiento que le impidió tener sexo con Danelik en Gran Hermano
Ambos protagonizaron un momento de alta tensión en la madrugada de este viernes, pero una molestia física del exfutbolista interrumpió la situación.
Brian Sarmiento y Danelik Galazán volvieron a quedar en el centro de la escena dentro de Gran Hermano Generación Dorada luego de protagonizar una secuencia nocturna que no pasó inadvertida y que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los participantes.
Todo ocurrió durante la madrugada del viernes, cuando ambos compartieron un momento de creciente cercanía. Entre gestos afectuosos, besos y cierta complicidad, la situación fue escalando y dio la impresión de que podía transformarse en algo más. Sin embargo, en el punto más álgido, el exjugador de Banfield tomó distancia de manera repentina y sorprendió con una explicación que cambió por completo el clima.
De acuerdo a lo que mostraron las cámaras del reality, Sarmiento decidió frenar y le comentó a Danelik que no podía continuar debido a una molestia intensa en sus genitales, lo que impidió que el encuentro avanzara como parecía anticiparse segundos antes.
Lejos de quedar como un episodio privado, lo sucedido trascendió rápidamente dentro de la casa. Ya en la mañana, la participante tucumana compartió lo ocurrido con otros compañeros, lo que generó sorpresa, bromas y todo tipo de comentarios en distintos sectores del grupo.
Entre las reacciones, una de las más llamativas fue la de Yanina Zilli, quien, en tono distendido, le sugirió a Danelik que optara por la autosatisfacción. El comentario sumó una cuota de humor y picante a la charla, provocando risas y alimentando aún más el tema entre los jugadores.
En paralelo, la continuidad de esta historia podría verse afectada por el contexto del juego. Según distintas encuestas que circulan en redes sociales, Brian Sarmiento aparece entre los nombres con más chances de abandonar la casa en la próxima gala de eliminación, lo que pondría un freno definitivo a este vínculo que recién comenzaba a tomar forma.
Además, su posible salida no sería un dato menor en la convivencia diaria: varios participantes ya expresaron cierto desgaste frente a sus actitudes, sus reacciones elevadas y su manera de vincularse con el resto, lo que suma tensión de cara a los próximos días dentro del reality.
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