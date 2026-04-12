Cuál fue el "problema íntimo" de Brian Sarmiento que le impidió tener sexo con Danelik en Gran Hermano

En paralelo, la continuidad de esta historia podría verse afectada por el contexto del juego. Según distintas encuestas que circulan en redes sociales, Brian Sarmiento aparece entre los nombres con más chances de abandonar la casa en la próxima gala de eliminación, lo que pondría un freno definitivo a este vínculo que recién comenzaba a tomar forma.

Además, su posible salida no sería un dato menor en la convivencia diaria: varios participantes ya expresaron cierto desgaste frente a sus actitudes, sus reacciones elevadas y su manera de vincularse con el resto, lo que suma tensión de cara a los próximos días dentro del reality.