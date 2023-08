La divertida participación de Michael Bublé en un show de Foo Fighters

Como una forma de presentar al nuevo baterista en vivo de Foo Fighters, Josh Freese, Dave Grohl dedica una parte del espectáculo de la banda a repasar algunos de los trabajos anteriores de Freese en bandas como Devo, Nine Inch Nails, Beastie Boys y, sí, Michael Bublé. Sin embargo, como Grohl no está familiarizado con la letra de “Haven’t Met You Yet” del marido de Luisana Lopilato, recientemente comenzó a dar la bienvenida al escenario a los fanáticos que afirman conocer la canción.