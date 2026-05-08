Apareció Gracian Scalco, el argentino que era intensamente buscado en España

La desaparición había generado preocupación tanto en España como entre personas vinculadas a Canning y Monte Grande, donde Scalco es conocido por haber sido gerente operativo del colegio Grilli.

Según había trascendido durante la búsqueda, el hombre había dejado dentro de su vehículo el teléfono celular, la billetera y las llaves, un dato que llevó a su entorno a considerar el caso como una desaparición de alto riesgo.

Durante las últimas horas, la imagen y los datos de Scalco circularon en redes sociales, medios locales valencianos y cadenas de difusión vecinales con pedidos de colaboración para obtener información sobre su paradero.

La última referencia conocida ubicaba a Scalco en la mañana del 5 de mayo en la calle Jaume Ferran al 18, en L’Eliana, otro pueblo en los alrededores de Valencia. A partir de ese momento, familiares y autoridades españolas iniciaron la búsqueda.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado ni sobre qué ocurrió durante los días en los que permaneció desaparecido. La confirmación de su aparición llevó alivio tanto a su familia como a quienes seguían el caso desde Argentina y España.

Scalco se mudó a España junto a su familia en diciembre del año pasado, luego de haber sufrido un robo en su casa de Canning, una localidad ubicada en la zona sur del conurbano bonaerense.

De acuerdo con la información aportada por El Diario Sur, hasta dejar el país el hombre era conocido en los distritos de Esteban Echeverría y Ezeiza debido a que se desempeñaba como gerente operativo del Colegio Grilli, una institución educativa conocida en la localidad de Monte Grande.