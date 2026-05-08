Comunicado de MOQSA ante el sorpresivo paro de colectivos que afectó a varias líneas de la empresa

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Qué líneas de colectivos estuvieron afectadas por el paro

Al menos 7 líneas de colectivos que recorren el sur del conurbano bonaerense y parte de CABA no prestan servicios este viernes.

A continuación, las líneas que estuvieron de paro este 8 de mayo:

22,

159,

219,

300,

500,

584,

603.

En varios casos, los servicios funcionan con frecuencias extremadamente reducidas, con unidades que pasan cada 40 o 45 minutos. En otros recorridos, directamente no hay circulación.

Por su parte, tampoco circularon las líneas 333, 407, 437 y 707 que pertenecen a la firma Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM). La empresa no cuenta con las unidades para prestar servicio debido a un embargo judicial y ante la falta de pago de sueldos.

Desde MOQSA explicaron que el conflicto se originó por un atraso en el pago de subsidios, situación que derivó en demoras para completar los salarios de los trabajadores.

Los choferes decidieron implementar una “abstención de tareas” hasta que se regularizó la situación. No es la primera vez que la empresa atraviesa un conflicto similar, y los trabajadores ya habían realizado medidas de fuerza en otras oportunidades por el mismo motivo.

“Los trabajadores toman esta medida para poner sobre la mesa que no están cobrando sus salarios en tiempo y forma”, explicaron desde el entorno gremial.