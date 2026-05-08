Messi habló sobre el futuro de Scaloni tras el Mundial y lanzó una advertencia: "Va a ser difícil"

“Por lo que yo viví y pasé, es el mejor para que se quede, pero dependerá de lo que tenga ganas de hacer”, afirmó el delantero, dejando en evidencia la confianza absoluta que mantiene en el trabajo del cuerpo técnico campeón del mundo. Sin embargo, una de las frases más fuertes de la entrevista apareció cuando Messi analizó lo que podría ocurrir si finalmente Scaloni decide marcharse.

El rosarino advirtió que asumir el mando de la Selección después de este ciclo exitoso será una tarea extremadamente compleja para cualquier entrenador. “Va a ser difícil para el que venga después. No es fácil que alguien quiera o se atreva después de todo lo que se hizo en este recorrido con esta camada”, sostuvo el capitán argentino, en referencia al período más exitoso del seleccionado en las últimas décadas.

scaloni messi seleccion argentina.jpg

Durante la conducción de Scaloni, Argentina logró conquistar la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de consolidar una identidad futbolística que volvió a conectar al equipo con los hinchas. Ese recorrido convirtió al entrenador en una figura muy valorada tanto por el plantel como por gran parte del ambiente futbolístico argentino.

Messi también aprovechó la charla para reflexionar sobre el contexto que rodea permanentemente a la Selección. El rosarino señaló que en Argentina existe una presión constante por obtener resultados inmediatos y que muchas veces no hay paciencia para sostener proyectos a largo plazo. “Somos un país que exige y quiere resultados constantemente. Muchas veces no se bancan los procesos y a la mínima queremos cambiar todo”, explicó el capitán, marcando una de las características históricas del fútbol argentino.

En el tramo final de sus declaraciones, el delantero imaginó incluso cómo podría ser el escenario en caso de que haya un cambio de entrenador tras el Mundial. Messi consideró que, inevitablemente, una nueva conducción abriría una etapa distinta dentro de la Selección, posiblemente acompañada por una renovación generacional. “Ojalá que, si llega a pasar, sea corto, pero creo que atravesaríamos un proceso de renovación con otro técnico”, concluyó el rosarino.