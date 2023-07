Evacuaron el concierto de Noel Gallagher por una amenaza de bomba

“¡ATENCIÓN! En este momento, tendremos que evacuar el recinto. Les rogamos que se dirijan con calma a la SALIDA más cercana. Por favor, sigan las indicaciones del personal y de los agentes de policía. Por la seguridad de todos, por favor NO se apresuren ni empujen. Gracias por su cooperación”, fue el mensaje que apareció en las pantallas previo al show de Noel Gallagher and the High Flying Birds. Ninguno de los asistentes al recinto resultó herido, y en un comunicado emitido durante las primeras horas del domingo 9 de julio, las autoridades confirmaron que no se encontraron explosivos dentro del Centro de Artes Escénicas de Saratoga, Nueva York.