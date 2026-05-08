Alarma en 10 municipios bonaerenses tras alerta por vientos y ráfagas de hasta 70 kilómetros: cuáles son

mar del plata (1)

También se pueden producir lluvias persistentes, por momentos moderadas o eventualmente fuertes de manera localizada. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm en la zona de General Pueyrredón, General Alvarado y Mar Chiquita.

Para Nechochea, el SMN informó que en las próximas horas el área será afectada por intensos vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h, y además podría haber lluvias persistentes, por momentos moderadas o eventualmente fuertes de manera localizada.

En Bahía Blanca hay alerta naranja del SMN por intensos vientos del sector sur, y otro tanto ocurre en Carmen de Patagones, la localidad más al sur de la provincia de Buenos Aires.

alerta costa atlántica

La misma alerta naranja del SMN rige para la zona de Biedma y Puerto Madryn, en Chubut, y San Antonio Oeste, en Río Negro.

Además, el Servicio Meteorológico emitió a media tarde una alerta amarilla por vientos fuertes en las provincias de La Pampa, San Luis y Córdoba; en el sur de La Rioja y sur de San Juan, y prácticamente en todo el territorio de Mendoza a excepción de la cordillera (que ya dio susto esta semana con sus temporales).