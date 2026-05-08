Alarma en 10 municipios bonaerenses tras alerta por vientos y ráfagas de hasta 70 kilómetros: cuáles son
Entre esta noche y el sábado soplarán vientos fuertes en el centro del país y en la Costa atlántica el fin de semana empezará con temperaturas muy bajas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes una alerta naranja por vientos fuertes que durará hasta el sábado en el sur de la provincia de Buenos Aires, sobre todo para los municipios de la costa atlántica, desde Necochea hasta Carmen de Patagones.
Tras una semana de sacudidas por las lluvias, vientos y temporales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el frío se desplazó hacia el interior bonaerense, donde al menos 10 municipios están en estado de alerta para este viernes por la noche.
En Magdalena, Punta Indio y la zona este de Dolores y Chascomús se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, mientras que en General Madariaga y Villa Gesell hay alerta naranja por ráfagas de más de 90km/h, o más.
En Mar del Plata, el Consorcio Portuario Regional conformó un Comité de Emergencia junto a la Prefectura Naval Argentina para esperar las lluvias con un pronóstico de intensos vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h, por lo que la terminal estará inactiva hasta las 8 de la mañana del sábado.
También se pueden producir lluvias persistentes, por momentos moderadas o eventualmente fuertes de manera localizada. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm en la zona de General Pueyrredón, General Alvarado y Mar Chiquita.
Para Nechochea, el SMN informó que en las próximas horas el área será afectada por intensos vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h, y además podría haber lluvias persistentes, por momentos moderadas o eventualmente fuertes de manera localizada.
En Bahía Blanca hay alerta naranja del SMN por intensos vientos del sector sur, y otro tanto ocurre en Carmen de Patagones, la localidad más al sur de la provincia de Buenos Aires.
La misma alerta naranja del SMN rige para la zona de Biedma y Puerto Madryn, en Chubut, y San Antonio Oeste, en Río Negro.
Además, el Servicio Meteorológico emitió a media tarde una alerta amarilla por vientos fuertes en las provincias de La Pampa, San Luis y Córdoba; en el sur de La Rioja y sur de San Juan, y prácticamente en todo el territorio de Mendoza a excepción de la cordillera (que ya dio susto esta semana con sus temporales).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario