Alpine cambia el rumbo: la decisión que cambiará el auto de Franco Colapinto en Canadá
Tras las pruebas realizadas en Miami, el equipo optó por regresar a un sistema más tradicional para la parte trasera del monoplaza que maneja el argentino.
Alpine sorprendió a buena parte del paddock cuando presentó el A526 para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Entre las novedades técnicas más comentadas apareció un innovador sistema en el alerón trasero que buscaba aprovechar al máximo las nuevas libertades reglamentarias implementadas por la FIA. Sin embargo, apenas disputadas las primeras carreras del campeonato, la escudería francesa decidió retroceder sobre esa apuesta.
La modificación afecta directamente a Franco Colapinto, que venía adaptándose a las distintas evoluciones técnicas del monoplaza en un año clave para consolidarse dentro de la categoría. El equipo confirmó internamente que dejará de utilizar el particular mecanismo estrenado en los ensayos de pretemporada en Barcelona y retomará un diseño similar al viejo funcionamiento del DRS tradicional.
La innovación original había llamado rápidamente la atención porque rompía con el esquema clásico utilizado por la mayoría de los equipos. En lugar de elevarse al activarse, el flap móvil del alerón descendía hasta quedar prácticamente horizontal, una solución que buscaba reducir todavía más la resistencia aerodinámica en recta y aprovechar las nuevas reglas técnicas de 2026.
Sin embargo, los ingenieros de Alpine no quedaron conformes con el rendimiento general del sistema y finalmente tomaron la decisión de regresar a una configuración más conocida y estable. Con el nuevo esquema, el flap volverá a abrirse elevándose por encima de los endplates laterales, tal como ocurre históricamente en la Fórmula 1.
La actualización estaba prevista originalmente para estrenarse recién en Canadá, aunque la escudería logró adelantar parcialmente las pruebas durante el último Gran Premio de Miami. Allí, Pierre Gasly utilizó una única unidad ensamblada directamente en el circuito estadounidense apenas días antes de la carrera.
En cambio, Colapinto debió continuar con la especificación anterior durante todo el fin de semana. Aun así, el argentino logró completar una destacada actuación en Miami y terminó sumando seis puntos importantes para el campeonato de constructores. Finalizó séptimo y permitió que Alpine alcanzara las 23 unidades en la temporada, ubicándose en el quinto lugar de la tabla.
El cambio de rumbo técnico aparece en un contexto complejo para toda la Fórmula 1. Apenas cuatro Grandes Premios después del inicio de la nueva era reglamentaria, la FIA confirmó modificaciones importantes para 2027 tras las fuertes críticas de pilotos y equipos sobre el comportamiento de los autos actuales.
Mientras tanto, el pilarense de 22 años continúa consolidándose dentro de la estructura francesa. Atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y viene acumulando actuaciones sólidas en un campeonato extremadamente exigente, donde cada mejora técnica puede modificar por completo el rendimiento de un auto de una carrera a otra.
Los horarios y el cronograma completo del Gran Premio de Canadá
Viernes 22 de mayo
- Prácticas libres: 13:30 a 14:30 horas
- Clasificación sprint: 17:30 a 18:14 horas
Sábado 23 de mayo
- Carrera Sprint: 13 a 14 horas
- Clasificación: 17 a 18 horas
Domingo 24 de mayo
- Carrera: 17.00 horas
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