Alpine cambia el rumbo: la decisión que cambiará el auto de Franco Colapinto en Canadá

La actualización estaba prevista originalmente para estrenarse recién en Canadá, aunque la escudería logró adelantar parcialmente las pruebas durante el último Gran Premio de Miami. Allí, Pierre Gasly utilizó una única unidad ensamblada directamente en el circuito estadounidense apenas días antes de la carrera.

En cambio, Colapinto debió continuar con la especificación anterior durante todo el fin de semana. Aun así, el argentino logró completar una destacada actuación en Miami y terminó sumando seis puntos importantes para el campeonato de constructores. Finalizó séptimo y permitió que Alpine alcanzara las 23 unidades en la temporada, ubicándose en el quinto lugar de la tabla.

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El cambio de rumbo técnico aparece en un contexto complejo para toda la Fórmula 1. Apenas cuatro Grandes Premios después del inicio de la nueva era reglamentaria, la FIA confirmó modificaciones importantes para 2027 tras las fuertes críticas de pilotos y equipos sobre el comportamiento de los autos actuales.

Mientras tanto, el pilarense de 22 años continúa consolidándose dentro de la estructura francesa. Atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y viene acumulando actuaciones sólidas en un campeonato extremadamente exigente, donde cada mejora técnica puede modificar por completo el rendimiento de un auto de una carrera a otra.

Los horarios y el cronograma completo del Gran Premio de Canadá

Viernes 22 de mayo

Prácticas libres: 13:30 a 14:30 horas

13:30 a 14:30 horas Clasificación sprint: 17:30 a 18:14 horas

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint : 13 a 14 horas

: 13 a 14 horas Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 24 de mayo

Carrera: 17.00 horas