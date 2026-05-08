Crimen en Los Polvorines: quién era Yoly, la madre asesinada por defender a su hija de un abuso sexual

Quién era Yoly, la mujer apuñalada por defender a su hija

Yolanda Raquel Cáceres, de 52 años, fue descrita por sus vecinos al diario Clarín como una mujer "muy buena y muy trabajadora", y su currículum demostraba parte de esa historia: había sido empleada doméstica, gestora de trámites y hasta cortaba el paso a sus vecinos por unos pesos.

Apodada "Yoly", el trabajo que más apreciaba la mujer era el de madre, que "era su sueño", y por eso hacía "todo para cuidar a su hija".

"Era una mujer muy humilde, incluso la noche antes del crimen le había pedido fiado a mi mamá en el negocio un paquete de salchichas y uno de arroz porque no tenía para darle de comer a su hija", contó un vecino de Los Polvorines al matutino.

La víctima "nunca tuvo problemas con nadie, siempre cuidaba a su hija, andaba con ella para todos lados. Se ocupaba de todo y trabajaba para darle lo mejor", contaron sus allegados.

De su hija los vecinos contaron que Yoly "la buscó mucho, tanto que la tuvo con alguien que sabía que no se iba a hacer cargo, pero deseaba mucho ser madre".

"Incluso ella decía que no quería meter a nadie a su casa, era muy cuidadosa", agregaron.

Mientras los vecinos depositaban flores y carteles de "Justicia por Yoly" en la casa de Cáceres, la nena de 9 años pasó la noche del jueves en la casa de una conocida de la mujer y luego se la llevó una tía materna.

casa de yoly los polvorines

Qué declaró la hija de Yolanda Cáceres

El testimonio de la menor -que se logrará a través de una Cámara Gesell- será crucial para avanzar con la investigación judicial, que está a cargo de la fiscal Lorena Carpovich.

Se espera que la nena ratifique lo que contó el jueves a la madrugada, cuando salió corriendo de su casa en medio de la lluvia para pedir ayuda en lo de una amiga, y en el camino encontró a dos vecinos que la reconocieron en seguida.

"Le están pegando a mi mamá", les dijo, pero cuando los vecinos entraron a la casa de Yoly la mujer ya estaba sin vida.

Después llegaría el resto del testimonio de la nena, que identificó al agresor como Esteban, a secas, y dijo: "Me desperté y estaba desnudo acostado conmigo y me estaba tocando".

"El hombre se enfureció cuando la nena se despertó y le pidió que se vistiera y que contara hasta diez antes de salir de la habitación", revelaron fuentes del caso al matutino.

Pero antes de poder salir de la casa el hombre, posiblemente Amarilla, se encontró con Yolanda, que lo conocía por un vecino del barrio y podría identificarlo fácilmente en caso de una denuncia policial.

En el informe preliminar de la autopsia al cuerpo de Yolanda consta que la mujer sufrió una herida letal en la carótida, hecha con un cuchillo tipo serrucho que el asesino dejó en la escena del crimen.