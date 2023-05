El día que Tina Turner reveló su amor secreto por Mick Jagger

Al principio de su carrera, Turner y su entonces esposo Ike (actuando como Ike y Tina Turner) abrieron para los Stones en su gira británica de 1966. Volvieron ser teloneros de la banda en su gira por Estados Unidos en 1969.

En 1981, Turner volvió a abrir el show de los Rolling Stones pero como solista y, tras su regreso en 1985, actuó con Jagger en el Festival Live Aid de Filadelfia. Durante la presentación del Festival Live Aid, Jagger decidió arrancarle la falda a Turner en el escenario.

Mick Jagger / Tina Turner - State Of Shock / It's Only Rock 'n' Roll (Live Aid 1985)