Vuelve el reintegro del 100% con Banco Nación: cómo aprovechar el tope de $105.000
Vuelve el esperado beneficio de 100% de reintegro pagando con Banco Nación para trabajadores específicos. Conocé cómo acumular promociones y ahorrar.
Una excelente noticia llegó para un grupo de trabajadores estatales. Regresó el beneficio del cien por ciento de reintegro en compras utilizando la billetera virtual BNA+ de Banco Nación. Este acuerdo exclusivo para ciertas cuentas sueldo permite un ahorro significativo y se puede combinar perfectamente con otras promociones bancarias vigentes.
Cómo funciona el reintegro y quiénes pueden acceder
Se trata de convenios institucionales por paquetes de cuentas sueldo que la entidad bancaria negocia con distintos organismos, como es el caso del personal de la Jefatura de Gabinete o los trabajadores del CONICET.
La promoción principal, vigente desde el 5 de mayo hasta el 3 de julio de 2026, otorga un impactante reintegro del 100% en compras con un tope base de $105.000. Según la escala informada por la entidad, este límite de devolución puede aumentar a $150.000 o hasta $200.000 dependiendo de los ingresos netos mensuales que perciba cada cliente.
Para que la devolución se haga efectiva, los usuarios deben cumplir con requisitos muy específicos al momento de abonar:
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Hay que adherir las tarjetas de crédito o la Mastercard Débito a la plataforma.
Se debe pagar obligatoriamente desde la app BNA+, escaneando de manera exclusiva el QR de MODO. (No aplica con QR de otras billeteras).
No aplica para pagos realizados con dinero disponible o "saldo en cuenta".
El gran truco del ahorro: la acumulación de promociones
Uno de los puntos más atractivos de este beneficio es que acumula con todas las promociones vigentes.
Esto significa que, por ejemplo, si un usuario realiza una compra en el supermercado un día miércoles que ya cuenta con un 30% de descuento propio del banco, el sistema aplicará primero esa promoción y luego sumará el reintegro del 100% de este nuevo beneficio (hasta alcanzar el tope máximo de $105.000). Cabe destacar que el dinero devuelto se verá reflejado directamente en la cuenta bancaria del usuario dentro de los 30 días posteriores a la operación.
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