Vuelve el reintegro del 100% con Banco Nación: cómo aprovechar el tope de $105.000

Hay que adherir las tarjetas de crédito o la Mastercard Débito a la plataforma.

Se debe pagar obligatoriamente desde la app BNA+ , escaneando de manera exclusiva el QR de MODO . (No aplica con QR de otras billeteras).

No aplica para pagos realizados con dinero disponible o "saldo en cuenta".

El gran truco del ahorro: la acumulación de promociones

Uno de los puntos más atractivos de este beneficio es que acumula con todas las promociones vigentes.

Esto significa que, por ejemplo, si un usuario realiza una compra en el supermercado un día miércoles que ya cuenta con un 30% de descuento propio del banco, el sistema aplicará primero esa promoción y luego sumará el reintegro del 100% de este nuevo beneficio (hasta alcanzar el tope máximo de $105.000). Cabe destacar que el dinero devuelto se verá reflejado directamente en la cuenta bancaria del usuario dentro de los 30 días posteriores a la operación.