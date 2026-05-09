Cuándo estrena "El Eternauta", temporada 2 en Netflix
Es oficial que la serie de Ricardo Darín tendrá una segunda temporada y, según dejó entrever Netflix, la serie regresará entre 2026 y 2027. Los detalles.
La nieve mortal de "El Eternauta" volverá a cubrir la ciudad y la expectativa entre los fanáticos no para de escalar. Tras el revuelo que generó la confirmación de la primera entrega, el universo basado en la obra maestra de Oesterheld ya está calentando motores para lo que será su segunda temporada en la pantalla de Netflix. Esta nueva etapa de la producción argentina no solo busca continuar el éxito inicial, sino que apunta a romper todos los récords de escala y despliegue técnico vistos hasta ahora en la región.
Ricardo Darín se pone una vez más el traje de Juan Salvo para liderar esta continuación que se está filmando en diversos rincones del país. Según se supo, el presupuesto para esta vuelta es todavía más abultado que el anterior, con una inversión que busca poner a esta ficción nacional a competir mano a mano con los tanques internacionales en el mercado global.
El equipo detrás de cámaras no tiene intenciones de dormirse en los laureles. Matías Mosteirín, el productor de la serie, dejó en claro que la vara quedó muy alta y que el objetivo es superarla a como dé lugar. Con la experiencia ganada en la primera parte, la idea es pulir cada detalle para ofrecer una experiencia superadora.
Al respecto, Mosteirín fue contundente sobre las ambiciones del proyecto: “Queremos desafiarnos en la segunda temporada tanto como lo hicimos en la primera. Queremos ir por más, tanto técnica como creativamente. Queremos usar todo el conocimiento que adquirimos para hacer en la segunda temporada cosas que no logramos realizar en la primera”.
Esta mentalidad de "ir por más" se traduce en una trama que se meterá de lleno en la resistencia organizada, uno de los conceptos más potentes y recordados de la historieta original. La intención de Netflix es clara: convertir a "El Eternauta" en una saga de largo aliento que vaya adaptando los diferentes arcos de la obra, profundizando en nuevos personajes y escenarios todavía más ambiciosos.
Aunque todos estamos ansiosos por ver cómo sigue la lucha de Juan Salvo contra la invasión, todavía falta un trecho importante. Si bien la plataforma todavía no tiró una fecha oficial en el calendario, desde las entrañas de la producción se filtró que el estreno podría darse entre mediados y fines de 2027.
La demora tiene una explicación lógica: el nivel de postproducción que requiere una historia apocalíptica de este calibre es monumental. El trabajo en efectos visuales y diseño de sonido es clave para que ese Buenos Aires desolado se sienta real y aterrador. Además, el proyecto viene tan fuerte que ya se empieza a hablar de posibles spin-offs o contenidos extras para seguir expandiendo este universo narrativo que es parte fundamental de nuestra identidad cultural. Por ahora, solo queda esperar y confiar en que la espera valdrá la pena.
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