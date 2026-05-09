Cuándo estrena "El Eternauta", temporada 2 en Netflix

Esta mentalidad de "ir por más" se traduce en una trama que se meterá de lleno en la resistencia organizada, uno de los conceptos más potentes y recordados de la historieta original. La intención de Netflix es clara: convertir a "El Eternauta" en una saga de largo aliento que vaya adaptando los diferentes arcos de la obra, profundizando en nuevos personajes y escenarios todavía más ambiciosos.

eternauta

Aunque todos estamos ansiosos por ver cómo sigue la lucha de Juan Salvo contra la invasión, todavía falta un trecho importante. Si bien la plataforma todavía no tiró una fecha oficial en el calendario, desde las entrañas de la producción se filtró que el estreno podría darse entre mediados y fines de 2027.

La demora tiene una explicación lógica: el nivel de postproducción que requiere una historia apocalíptica de este calibre es monumental. El trabajo en efectos visuales y diseño de sonido es clave para que ese Buenos Aires desolado se sienta real y aterrador. Además, el proyecto viene tan fuerte que ya se empieza a hablar de posibles spin-offs o contenidos extras para seguir expandiendo este universo narrativo que es parte fundamental de nuestra identidad cultural. Por ahora, solo queda esperar y confiar en que la espera valdrá la pena.