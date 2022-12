Usted Señalemelo sacudió Obras y sale de gira

¿Para romper el hielo de su primer Obras? No podía ser más que con “Nuevo Comienzo”, su último single, una canción que es una oda a los inicios, a su frescura y a su vértigo. Una elección por demás apropiada como puntapié para un show que vino a afirmar y celebrar una nueva etapa musical para la banda. Acto seguido sonaron los primeros acordes de “Plastilina”, de su primer disco, como si el trío dijera “empecemos por el principio”. El público se sumó a corear “y de noche, y de día, solo brillás, mi amor” y para ese entonces ya había una comunión única. El viaje continuó con uno de los favoritos indiscutidos, “Pana”, esta vez de su segundo y muy celebrado trabajo discográfico II, que llevó las cosas a un clímax inmediato y dio lugar a los primeros pogos de la noche. Luego vendría el necesario respiro que le sigue a un hit de esas características con “Pastizal”, que había sido el último lanzamiento hasta octubre de este año. Las baterías marcaron que se venía “Otra Vez”, que dio paso a la primera sorpresa de la noche. Usted Señalemelo tocó por primera vez una canción que al momento se llamaría “Las flores sangran”, que dejó entrever por dónde va la nueva propuesta de una banda que no es afecta a repetirse. Tras un interludio que también dio rienda suelta a los nuevos sonidos, llegó el turno de “La Bestia”, tras lo cual el trío encadenó otra de las canciones de sus comienzos, “Textos”, antes de volver a compartir más material inédito. Esta vez llegó “Nena”, una balada que quienes habían estado en la noche de su Vorterix en noviembre ya habían escuchado, sensible y conmovedora, fue una bocanada de aire fresca en una noche calurosa y llena de emociones.