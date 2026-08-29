Nardini continúa con la obra pública en Villa de Mayo

Nardini subrayó además la importancia de estar presente junto a los vecinos: “Muchos pensaron que por la lluvia no íbamos a inaugurar, pero acá estamos. A mi me ven en cualquier época y en cualquier ámbito y hoy no fue la excepción. Inauguramos una obra que garantiza que ante una emergencia puedan llegar la ambulancia, los bomberos o las patrullas de Protección Ciudadana o la policía. Son muchas ventajas que se suman a la conectividad ya existente, y que nos permiten seguir avanzando en la construcción de la comunidad que todos queremos”.