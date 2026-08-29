Las Leonas se consagraron campeonas del Mundial de Hockey

Tras la consagración, Zoe Díaz fue nombrada la Mejor Jugadora Joven del Mundial de Hockey 2026 a sus 20 años.

Los goles de Las Leonas vs. Países Bajos por la final del Mundial femenino de hockey

Yibbi Jansen puso el 1-0 de Países Bajos:

¡A LUCHAR, LEONAS! Córner corto y gol de Yibbi Jansen para marcar el 1-0 de Países Bajos ante Argentina a falta de 47 segundos para el final del 2Q.



Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/ddpXnGxjjY — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

Majo Granatto marcó el empate de Las Leonas:

GOL DE LAS LEONAS PARA EMPATAR LA FINALpic.twitter.com/TMV0vSZqBU — minutouno (@minutounocom) August 29, 2026

El penal de Sofi Cairo para la consagración de Las Leonas: