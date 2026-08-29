Las Leonas se consagraron campeonas del Mundial de Hockey
El equipo dirigido por Fernando Ferrara igualó 1-1 con el conjunto neerlandés y se impuso 3-1 en los penales australianos para quedarse con el título
Las Leonas, equipo argentino femenino de hockey se consagraron este sábado campeonas del Mundial de hockey sobre césped, en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, al imponerse ante Países Bajos en penales australianos luego del 1-1 agónico.
El seleccionado dirigido por Fernando Ferrara logró levantar el trofeo mundialista por tercera vez —tras las consagraciones en Perth 2002 y Rosario 2010— frente a unas neerlandesas que se quedaron en la puerta de sumar su décima corona.
Yibbi Jansen había puesto en ventaja a las europeas en el cierre del segundo cuarto, pero Majo Grantto igualó las acciones a 5 minutos del final para forzar la definición en penales australianos. Allí las argentinas acertaron los cuatro ejecutados, aunque el tercero fue anulado por revés de palo.
La arquera "China" Cosentino se lució y solo pudieron anotarle un tanto, para que Sofi Cairo termine desatando la locura argentina.
El camino del equipo nacional comenzó en la zona B, donde terminaron en el primer puesto tras igualar 1-1 con Estados Unidos, vencer 3-2 a Alemania y cerrar la fase inicial con un 2-0 ante Escocia. En las siguientes instancias, Argentina superó 3-0 a España, igualó sin goles con Bélgica y se metió en la definición tras imponerse 1-0 en semifinales ante Australia con un tanto de la cordobesa Julieta Jankunas.
Tras la consagración, Zoe Díaz fue nombrada la Mejor Jugadora Joven del Mundial de Hockey 2026 a sus 20 años.
Los goles de Las Leonas vs. Países Bajos por la final del Mundial femenino de hockey
Yibbi Jansen puso el 1-0 de Países Bajos:
Majo Granatto marcó el empate de Las Leonas:
El penal de Sofi Cairo para la consagración de Las Leonas:
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