Alerta meteorológica por fuertes tormentas para Buenos Aires: a qué hora del sábado serán las peores lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo para este sábado 29 de agosto, enfocado principalmente en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Tras el avance de un frente de inestabilidad, los distritos comprendidos en esta franja amarilla deberán prepararse para un cambio en las condiciones climáticas respecto al resto del territorio bonaerense.