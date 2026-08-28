Alerta meteorológica por fuertes tormentas para Buenos Aires: a qué hora del sábado serán las peores lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una advertencia amarilla para el sur de la provincia de Buenos Aires, donde las tormentas serán protagonistas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo para este sábado 29 de agosto, enfocado principalmente en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Tras el avance de un frente de inestabilidad, los distritos comprendidos en esta franja amarilla deberán prepararse para un cambio en las condiciones climáticas respecto al resto del territorio bonaerense.
Alerta meteorológica por fuertes tormentas: qué zonas de Buenos Aires estarán afectadas
El mapa de alertas ubica el nivel de precaución en la franja sudoeste:
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Municipios alcanzados: Localidades como Bahía Blanca, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Villarino, Carmen de Patagones, Tornquist, Puan, Saavedra y Adolfo Alsina, abarcando también zonas del extremo sur y límites con Río Negro y La Pampa. Las lluvias más fuertes se esperan durante la tarde.
Contraste regional: Mientras el sudoeste lidia con la inestabilidad, gran parte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA y la Costa Atlántica mantendrán condiciones estables, mañanas frías y tardes con sol.
Qué esperar durante la jornada del sábado
Para estas regiones, se prevén precipitaciones y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. No se descarta la presencia de intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Además, se aguardan lluvias copiosas en períodos breves, lo que podría generar anegamientos temporarios en zonas de bajo nivel.
Cabe señalar que las provincias de Corrientes y Misiones también presentan una alerta amarilla por fuertes tormentas.
Recomendaciones oficiales ante tormentas
Ante un aviso de nivel amarillo, los organismos de Protección Civil aconsejan:
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Evitar circular por calles anegadas o zonas propensas a inundaciones.
Asegurar o retirar objetos de balcones y patios que puedan volar por las ráfagas.
Desconectar electrodomésticos y evitar refugiarse debajo de árboles o estructuras metálicas durante la actividad eléctrica.
Mantener la precaución al conducir en rutas de la zona afectada.
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