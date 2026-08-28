Apareció Franco, el joven de 18 años que había desaparecido en Palermo tras el eclipse
Las autoridades lograron dar con el paradero del chico: estaba en un hotel de Recoleta. Afortunadamente, está sano y a salvo.
Tras varias horas de dramática incertidumbre, Franco Krikor Alderete Tchobanian, el joven de 18 años que era buscado desde la madrugada del viernes tras desaparecer en Palermo al ir a ver el eclipse lunar, fue hallado con vida y en buen estado de salud.
El adolescente había perdido contacto con su entorno luego de acercarse al puente peatonal de la Facultad de Derecho para presenciar el eclipse. La falta de noticias activó una alerta de búsqueda y un despliegue operativo encabezado por el personal de la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad.
Finalmente, durante las últimas horas de la tarde de este viernes, los efectivos lograron ubicar al joven hospedado en un hotel del barrio de Recoleta, situado a pocas cuadras de la zona donde se le había visto por última vez.
Apareció Franco: las claves del operativo y un desenlace esperanzador
El despliegue para dar con el paradero del joven comenzó a primera hora de la mañana, cuando la alerta máxima se apoderó de su entorno familiar. Tras perder todo contacto hacia la 1:20 de la madrugada, sus padres descubrieron en su habitación una serie de cartas que encendieron las alarmas.
La gravedad del cuadro se confirmó minutos después, al constatar la presencia de una publicación con tono de despedida en sus perfiles de redes sociales, lo que motivó la inmediata radicación de la denuncia y la activación de los protocolos de búsqueda.
A partir de ese momento, la Policía de la Ciudad puso en marcha un minucioso trabajo de rastreo fundamentado en el análisis tecnológico. Los investigadores reconstruyeron los posibles trayectos del muchacho mediante la revisión sistemática de las cámaras de seguridad públicas y privadas distribuidas a lo largo del corredor estratégico de las avenidas Figueroa Alcorta y Santa Fe.
El monitoreo de las imágenes permitió precisar la zona de desplazamiento y culminó con la localización del joven en un hotel del barrio de Recoleta. Desde la Fuerza porteña confirmaron que se encuentra sano y salvo, al tiempo que se articuló un dispositivo de contención profesional junto a su grupo familiar para acompañar el reencuentro.
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