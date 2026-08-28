Apareció Franco, el joven de 18 años que había desaparecido en Palermo tras el eclipse.

Franco Alderete

A partir de ese momento, la Policía de la Ciudad puso en marcha un minucioso trabajo de rastreo fundamentado en el análisis tecnológico. Los investigadores reconstruyeron los posibles trayectos del muchacho mediante la revisión sistemática de las cámaras de seguridad públicas y privadas distribuidas a lo largo del corredor estratégico de las avenidas Figueroa Alcorta y Santa Fe.

El monitoreo de las imágenes permitió precisar la zona de desplazamiento y culminó con la localización del joven en un hotel del barrio de Recoleta. Desde la Fuerza porteña confirmaron que se encuentra sano y salvo, al tiempo que se articuló un dispositivo de contención profesional junto a su grupo familiar para acompañar el reencuentro.