Qué canal pasa Boca vs. Barcelona de Ecuador: cómo verlo EN VIVO online

Flow: Canales 25 (SD) y 106 (HD).

DirecTV: Canales 605 (SD) y 1605 (HD).

Telecentro: Canales 101 (SD) y 1013 (HD).

Además, para quienes busquen opciones online, el partido se podrá ver en vivo y en directo desde una PC, tablet o celular a través de la plataforma de streaming Disney+. Cabe resaltar que para acceder a este contenido en internet es necesario contar con un pago mensual previo.