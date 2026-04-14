Qué canal pasa Boca vs. Barcelona de Ecuador: cómo verlo EN VIVO online
Boca recibe a Barcelona de Ecuador por una nueva fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Enterate qué canal de TV transmite el partido.
El equipo Xeneize tiene un desafío importantísimo esta noche ante su gente. Boca se enfrenta ante el siempre duro Barcelona de Ecuador en el mítico estadio de La Bombonera, buscando sumar tres puntos vitales en esta segunda jornada correspondiente al reñido Grupo D del máximo y más prestigioso certamen continental.
Qué canales transmiten el duelo de Boca y cómo verlo online
El encuentro copero de esta noche, pactado para las 21:00 horas de la Argentina y bajo el arbitraje de Wilmar Roldán, será televisado en directo de forma exclusiva a través de la pantalla de Fox Sports.
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Los canales para sintonizar el duelo, según tu operador, son:
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Flow: Canales 25 (SD) y 106 (HD).
DirecTV: Canales 605 (SD) y 1605 (HD).
Telecentro: Canales 101 (SD) y 1013 (HD).
Además, para quienes busquen opciones online, el partido se podrá ver en vivo y en directo desde una PC, tablet o celular a través de la plataforma de streaming Disney+. Cabe resaltar que para acceder a este contenido en internet es necesario contar con un pago mensual previo.
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