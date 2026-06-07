¡FINAL DEL GRAN PREMIO DE MÓNACO! KIMI ANTONELLI SE LLEVÓ LA CARRERA
Hamilton e Isack Hadjar completaron el podio mientras que Franco Colapinto finalizó 15°.
EN VIVOFórmula 1
Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, marcado por accidentes, sanciones, safety cars y una bandera roja.
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Andrea Kimi Antonelli se quedó con la victoria en el Gran Premio de Mónaco y amplió su ventaja al frente del campeonato de Fórmula 1 en una carrera que tuvo de todo: abandonos, accidentes, dos intervenciones del safety car y una bandera roja a diez vueltas del final. El joven piloto de Mercedes lideró con autoridad desde el inicio y fue escoltado por Lewis Hamilton, de Ferrari, e Isack Hadjar, de Red Bull, quienes completaron el podio en el tradicional circuito callejero del Principado.
La competencia comenzó con una sorpresa inesperada. Max Verstappen no pudo largar correctamente y quedó relegado al fondo de la grilla, situación que permitió a Franco Colapinto avanzar hasta el 13° lugar en la primera vuelta. Mientras tanto, Antonelli tomó rápidamente el liderazgo. Con el correr de las vueltas, el piloto argentino mostró un ritmo competitivo y llegó a ubicarse 12°, acercándose a poco más de dos segundos de Carlos Sainz. Sin embargo, la estrategia comenzó a complicarse tras su ingreso a boxes en la vuelta 37.
La parada de Alpine se extendió durante 3,6 segundos y dejó a Colapinto en el 15° puesto. Poco después, la dirección de carrera le aplicó una penalización de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pit lane.
La carrera entró en una etapa caótica a partir de la vuelta 60, cuando Lance Stroll chocó en la última curva y provocó la salida del safety car. Alpine decidió mantener en pista tanto a Colapinto como a Pierre Gasly. Cinco vueltas más tarde, Charles Leclerc sufrió un fuerte accidente en el mismo sector durante el relanzamiento, lo que obligó a una nueva neutralización. Finalmente, en la vuelta 68, la dirección de carrera dispuso una bandera roja debido a preocupaciones por el estado del asfalto en la zona donde se produjeron los impactos.
Durante la interrupción también llegaron malas noticias para Alpine. Gasly recibió una segunda sanción de 10 segundos por exceder la velocidad permitida en boxes, mientras que Colapinto mantenía pendiente el cumplimiento de su penalización de cinco segundos. Tras una larga demora, la competencia se reanudó y el argentino protagonizó un toque con Carlos Sainz. El Williams circulaba con problemas después de un incidente previo en la horquilla y el contacto dejó daños en el alerón delantero del monoplaza de Colapinto.
Con una investigación abierta y la sanción aún vigente, el piloto de Pilar perdió terreno en los giros finales y cruzó la meta en la 15ª posición. La prueba registró además los abandonos de Verstappen, Valtteri Bottas, Oliver Bearman, Lando Norris, Lance Stroll, Charles Leclerc y Carlos Sainz. En ese contexto, Antonelli administró la ventaja hasta la bandera a cuadros y celebró una victoria clave para consolidarse en la cima del campeonato mundial de Fórmula 1.
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