MinutoUno

EN VIVOFórmula 1

Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Mónaco

Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Mónaco
MinutoUno
Deportes
Franco Colapinto
Mónaco

Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, marcado por accidentes, sanciones, safety cars y una bandera roja.

Compartí en redes:

EN VIVO

Andrea Kimi Antonelli se quedó con la victoria en el Gran Premio de Mónaco y amplió su ventaja al frente del campeonato de Fórmula 1 en una carrera que tuvo de todo: abandonos, accidentes, dos intervenciones del safety car y una bandera roja a diez vueltas del final. El joven piloto de Mercedes lideró con autoridad desde el inicio y fue escoltado por Lewis Hamilton, de Ferrari, e Isack Hadjar, de Red Bull, quienes completaron el podio en el tradicional circuito callejero del Principado.

La competencia comenzó con una sorpresa inesperada. Max Verstappen no pudo largar correctamente y quedó relegado al fondo de la grilla, situación que permitió a Franco Colapinto avanzar hasta el 13° lugar en la primera vuelta. Mientras tanto, Antonelli tomó rápidamente el liderazgo. Con el correr de las vueltas, el piloto argentino mostró un ritmo competitivo y llegó a ubicarse 12°, acercándose a poco más de dos segundos de Carlos Sainz. Sin embargo, la estrategia comenzó a complicarse tras su ingreso a boxes en la vuelta 37.

La parada de Alpine se extendió durante 3,6 segundos y dejó a Colapinto en el 15° puesto. Poco después, la dirección de carrera le aplicó una penalización de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pit lane.

Accidentes, bandera roja y victoria de Kimi Antonelli

image

La carrera entró en una etapa caótica a partir de la vuelta 60, cuando Lance Stroll chocó en la última curva y provocó la salida del safety car. Alpine decidió mantener en pista tanto a Colapinto como a Pierre Gasly. Cinco vueltas más tarde, Charles Leclerc sufrió un fuerte accidente en el mismo sector durante el relanzamiento, lo que obligó a una nueva neutralización. Finalmente, en la vuelta 68, la dirección de carrera dispuso una bandera roja debido a preocupaciones por el estado del asfalto en la zona donde se produjeron los impactos.

Durante la interrupción también llegaron malas noticias para Alpine. Gasly recibió una segunda sanción de 10 segundos por exceder la velocidad permitida en boxes, mientras que Colapinto mantenía pendiente el cumplimiento de su penalización de cinco segundos. Tras una larga demora, la competencia se reanudó y el argentino protagonizó un toque con Carlos Sainz. El Williams circulaba con problemas después de un incidente previo en la horquilla y el contacto dejó daños en el alerón delantero del monoplaza de Colapinto.

Con una investigación abierta y la sanción aún vigente, el piloto de Pilar perdió terreno en los giros finales y cruzó la meta en la 15ª posición. La prueba registró además los abandonos de Verstappen, Valtteri Bottas, Oliver Bearman, Lando Norris, Lance Stroll, Charles Leclerc y Carlos Sainz. En ese contexto, Antonelli administró la ventaja hasta la bandera a cuadros y celebró una victoria clave para consolidarse en la cima del campeonato mundial de Fórmula 1.

Minuto a minuto del Gran Premio de Mónaco con Franco Colapinto

Live Blog Post

¡FINAL DEL GRAN PREMIO DE MÓNACO! KIMI ANTONELLI SE LLEVÓ LA CARRERA

Hamilton e Isack Hadjar completaron el podio mientras que Franco Colapinto finalizó 15°.

Live Blog Post

Vuelta 76/78: Franco Colapinto quedó relegado en la grilla

Con una investigación en curso y la penalización por cumplir de cinco segundos, el argentino marcha 15°. Isack Hadjar y Sergio Pérez podrían recibir sanciones.

Live Blog Post

Vuelta 71/78: ¡Toque entre Colapinto y Sainz!

Tras tener un contacto en el relanzamiento, el argentino se encontró en la pista con el Williams, que transitaba lento después de chocar en la zona de la horquilla con otro piloto. El pilarense sigue en la pista con daños en el alerón delantero y está 15°.

Live Blog Post

¡Se reanuda la carrera en el Gran Premio de Mónaco!

Quedan 10 vueltas y los pilotos largan nuevamente.

Live Blog Post

Bandera roja: mucha preocupación por el estado del asfalto

La zona en la que ocurrieron los dos accidentes, que fue reasfaltada, tiene unas ondulaciones llamativas que está siendo investigada por dirección de carrera.

Live Blog Post

Malas noticias para Alpine

Pierre Gasly sufrió una segunda penalización por exceder el límite de velocidad en el box y tiene 10 segundos de sanción. Franco Colapinto, por su parte, tiene que cumplir cinco segundos por lo mismo.

Live Blog Post

¡BANDERA ROJA EN EL GRAN PREMIO DE MÓNACO!

En la vuelta número 68 los autos frenaron en boxes y deberán largar nuevamente manteniendo las posiciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2063631431419502923?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Vuelta 65/78: ¡SE RELANZÓ LA CARRERA Y CHOCÓ LECLERC!

El piloto de Ferrari se estrelló en el mismo lugar que Lance Stroll durante la reanudación. Nuevo auto de seguridad en Mónaco.

Live Blog Post

Vuelta 60/78: ¡CHOQUE DE STROLL Y SAFETY CAR!

El canadiense de Aston Martin se chocó en la última curva del circuito. Gran parte de los pilotos ingresó a los pits: Alpine optó por mantener a Colapinto y Gasly en pista.

Live Blog Post

Vuelta 53/78: ¡Penalización para Gasly!

Al igual que Colapinto, el francés recibió una sanción de cinco segundos por exceder el límite de pista en los boxes.

Live Blog Post

La brillante maniobra de Franco Colapinto para esquivar a Verstappen en la largada de Mónaco

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2063624050870509765?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Vuelta 43/78: ¡Penalización para Colapinto!

Al argentino le impusieron una sanción de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pit. El joven de Alpine ya está a menos de un segundo de Esteban Ocon en el 14° lugar.

Live Blog Post

Franco Colapinto frenó en boxes en la vuelta 37 y ahora se ubica 15°

Sainz estaba abriendo una brecha de tiempo para que Alex Albon se aleje en el décimo lugar. Alpine llamó al argentino para que no quede relegado en la grilla, aunque la parada fue algo lenta: 3.6 segundos.

Live Blog Post

Vuelta 21/78 - vuelta récord para Antonelli

Cuando parecía que Hamilton se acercaba, Antonelli dio la vuelta más rápida de la carrera hasta el momento y ahora la diferencia es de 5.6 segundos.

Live Blog Post

Franco Colapinto tiene buen ritmo y se acerca a Carlos Sainz

El argentino de Alpine gira de gran manera y se ubica a poco más de dos segundos del español de Williams. Arvid Lindblad está a 1.5 segundos del pilarense.

Live Blog Post

¡Se quedó Verstappen en el inicio y Franco Colapinto está 13°!

El piloto de Red Bull no pudo iniciar en el arranque y cayó al fondo de la grilla. Antonelli lidera con tranquilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2063612860031275205?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

¡ARRANCÓ EL GRAN PREMIO DE MÓNACO!

Franco Colapinto largó 14° y busca escalar posiciones.

Live Blog Post

Así fue la llegada de Franco Colapinto al Gran Premio de Mónaco

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2063609039699812672?s=20&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Franco Colapinto habló en la previa del arranque del Gran Premio de Mónaco

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2063584209902399933?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

A qué hora corre Colapinto este domingo en el GP de Mónaco

El fin de semana culminará con la gran Carrera principal, que tendrá luz verde a partir de las 10:00 horas de nuestro país.

Live Blog Post

Franco Colapinto largará en el puesto 14 este domingo

El piloto argentino enderezó el rumbo a bordo de su Alpine, superó el primer corte clasificatorio y se aseguró la 14° posición de largada para la carrera de este domingo.

La evolución del pilarense cobra un valor altísimo si se tiene en cuenta el panorama previo: apenas unas horas antes, en la práctica libre 3, había finalizado en el 19° puesto, acusando serios problemas de estabilidad y falta de ritmo en las estrechas y peligrosas calles del principado.

Embed

Seguí leyendo.

Live Blog Post

Franco Colapinto no puedo llegar a la Q3

El argentino quedó a décimas de ingresar entre los primeros 10 y largará en el puesto 14.

Embed

Live Blog Post

Franco Colapinto terminó 19º la Práctica Libre 3 del GP de Mónaco

El piloto argentino finalizó la prueba seis lugares detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly.

Embed

Live Blog Post

Terminó la FP 1 del GP de Mónaco

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó decimoquinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del campeonato de Fórmula 1.

El liderazgo fue para los pilotos de Ferrari, ya que el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton terminaron en la primera y segunda posición, respectivamente.

Live Blog Post

Colapinto mejora su tiempo y queda decimocuarto

El argentino sigue sin destacarse en la primera práctica libre del GP de Mónaco, que finalizará en solo seis minutos.

Live Blog Post

Choque de Hadjar y bandera roja en Mónaco

Se suspende la actividad en el callejero de Mónaco por el fuerte choque protagonizado por le francés Isack Hadjar (Red Bull).

Live Blog Post

Colapinto no logra salir de las últimas posiciones

El argentino marcha 16° luego de 27 minutos en la sesión que tiene como líder al monegasco Charles Leclerc.

Live Blog Post

Hamilton lidera luego de 10 minutos de sesión

El británico registró el mejor tiempo en lo que va de la FP1, al girar en 1:15,617.

Live Blog Post

¡Empezó la primera práctica libre!

Se puso en marcha la primera sesión de entrenamientos en el GP de Mónaco.

Live Blog Post

Las características principales del circuito del Principado

  • Longitud: 3,337 kilómetros.
  • Vueltas de carrera: 78.
  • Distancia total: 260,286 kilómetros.
  • Récord de vuelta: 1:12.909.
  • Zonas DRS: 1.
  • Primera carrera de Fórmula 1 en Mónaco: 1950.

Con su combinación de historia, dificultad y espectacularidad visual, Mónaco volverá a ofrecer uno de los capítulos más esperados del campeonato. Entre los yates del puerto, las tribunas montadas sobre las calles del Principado y el desafío permanente de evitar los muros, la Fórmula 1 afrontará un fin de semana donde cada centímetro puede marcar la diferencia entre la gloria y el abandono.

Live Blog Post

Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1

Viernes 5 de junio

  • Entrenamientos Libres 1: 8:30.
  • Entrenamientos Libres 2: 12:00.

Sábado 6 de junio

  • Entrenamientos Libres 3: 7:30.
  • Clasificación: 11:00.

Domingo 7 de junio

  • Carrera: 10:00.

Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar