Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Mónaco

Durante la interrupción también llegaron malas noticias para Alpine. Gasly recibió una segunda sanción de 10 segundos por exceder la velocidad permitida en boxes, mientras que Colapinto mantenía pendiente el cumplimiento de su penalización de cinco segundos. Tras una larga demora, la competencia se reanudó y el argentino protagonizó un toque con Carlos Sainz. El Williams circulaba con problemas después de un incidente previo en la horquilla y el contacto dejó daños en el alerón delantero del monoplaza de Colapinto.

Con una investigación abierta y la sanción aún vigente, el piloto de Pilar perdió terreno en los giros finales y cruzó la meta en la 15ª posición. La prueba registró además los abandonos de Verstappen, Valtteri Bottas, Oliver Bearman, Lando Norris, Lance Stroll, Charles Leclerc y Carlos Sainz. En ese contexto, Antonelli administró la ventaja hasta la bandera a cuadros y celebró una victoria clave para consolidarse en la cima del campeonato mundial de Fórmula 1.

Minuto a minuto del Gran Premio de Mónaco con Franco Colapinto

Live Blog Post ¡FINAL DEL GRAN PREMIO DE MÓNACO! KIMI ANTONELLI SE LLEVÓ LA CARRERA Hamilton e Isack Hadjar completaron el podio mientras que Franco Colapinto finalizó 15°.

Live Blog Post Vuelta 76/78: Franco Colapinto quedó relegado en la grilla Con una investigación en curso y la penalización por cumplir de cinco segundos, el argentino marcha 15°. Isack Hadjar y Sergio Pérez podrían recibir sanciones.

Live Blog Post Vuelta 71/78: ¡Toque entre Colapinto y Sainz! Tras tener un contacto en el relanzamiento, el argentino se encontró en la pista con el Williams, que transitaba lento después de chocar en la zona de la horquilla con otro piloto. El pilarense sigue en la pista con daños en el alerón delantero y está 15°.

Live Blog Post ¡Se reanuda la carrera en el Gran Premio de Mónaco! Quedan 10 vueltas y los pilotos largan nuevamente.

Live Blog Post Bandera roja: mucha preocupación por el estado del asfalto La zona en la que ocurrieron los dos accidentes, que fue reasfaltada, tiene unas ondulaciones llamativas que está siendo investigada por dirección de carrera.

Live Blog Post Malas noticias para Alpine Pierre Gasly sufrió una segunda penalización por exceder el límite de velocidad en el box y tiene 10 segundos de sanción. Franco Colapinto, por su parte, tiene que cumplir cinco segundos por lo mismo.

Live Blog Post ¡BANDERA ROJA EN EL GRAN PREMIO DE MÓNACO! En la vuelta número 68 los autos frenaron en boxes y deberán largar nuevamente manteniendo las posiciones. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2063631431419502923?s=20&partner=&hide_thread=false ¡CHARLES SE AGARRA LA CABEZA Y NO LO PUEDE CREER! Leclerc no pudo frenar y chocó solo contra el muro en Mónaco. ¡Bandera roja llegando al final!#MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/N46w89ZxbC — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026

Live Blog Post Vuelta 65/78: ¡SE RELANZÓ LA CARRERA Y CHOCÓ LECLERC! El piloto de Ferrari se estrelló en el mismo lugar que Lance Stroll durante la reanudación. Nuevo auto de seguridad en Mónaco.

Live Blog Post Vuelta 60/78: ¡CHOQUE DE STROLL Y SAFETY CAR! El canadiense de Aston Martin se chocó en la última curva del circuito. Gran parte de los pilotos ingresó a los pits: Alpine optó por mantener a Colapinto y Gasly en pista.

Live Blog Post Vuelta 53/78: ¡Penalización para Gasly! Al igual que Colapinto, el francés recibió una sanción de cinco segundos por exceder el límite de pista en los boxes.

Live Blog Post La brillante maniobra de Franco Colapinto para esquivar a Verstappen en la largada de Mónaco Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2063624050870509765?s=20&partner=&hide_thread=false La muñeca de Franco ColapintoAsí esquivó a Verstappen pic.twitter.com/yy21O1vB4O — minutouno (@minutounocom) June 7, 2026

Live Blog Post Vuelta 43/78: ¡Penalización para Colapinto! Al argentino le impusieron una sanción de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pit. El joven de Alpine ya está a menos de un segundo de Esteban Ocon en el 14° lugar.

Live Blog Post Franco Colapinto frenó en boxes en la vuelta 37 y ahora se ubica 15° Sainz estaba abriendo una brecha de tiempo para que Alex Albon se aleje en el décimo lugar. Alpine llamó al argentino para que no quede relegado en la grilla, aunque la parada fue algo lenta: 3.6 segundos.

Live Blog Post Vuelta 21/78 - vuelta récord para Antonelli Cuando parecía que Hamilton se acercaba, Antonelli dio la vuelta más rápida de la carrera hasta el momento y ahora la diferencia es de 5.6 segundos.

Live Blog Post Franco Colapinto tiene buen ritmo y se acerca a Carlos Sainz El argentino de Alpine gira de gran manera y se ubica a poco más de dos segundos del español de Williams. Arvid Lindblad está a 1.5 segundos del pilarense.

Live Blog Post ¡Se quedó Verstappen en el inicio y Franco Colapinto está 13°! El piloto de Red Bull no pudo iniciar en el arranque y cayó al fondo de la grilla. Antonelli lidera con tranquilidad. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2063612860031275205?s=20&partner=&hide_thread=false Verstappen afuera: así fue la largada del Gran Premio de Mónaco pic.twitter.com/gvN5gIw3AW — minutouno (@minutounocom) June 7, 2026

Live Blog Post ¡ARRANCÓ EL GRAN PREMIO DE MÓNACO! Franco Colapinto largó 14° y busca escalar posiciones.

Live Blog Post Así fue la llegada de Franco Colapinto al Gran Premio de Mónaco Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2063609039699812672?s=20&partner=&hide_thread=false Así llegó Franco Colapinto al paddock del GP de Mónaco pic.twitter.com/efuVYMsoWO — minutouno (@minutounocom) June 7, 2026

Live Blog Post Franco Colapinto habló en la previa del arranque del Gran Premio de Mónaco Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2063584209902399933?s=20&partner=&hide_thread=false "OJALÁ QUE HAYAN OPORTUNIDADES. ES MUY COMPLICADO PASAR ACÁ": así vive Franco Colapinto la previa de la carrera del #MonacoGP, en la que largará en la 14° posición.Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mDWSdzZQU0 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026

Live Blog Post A qué hora corre Colapinto este domingo en el GP de Mónaco El fin de semana culminará con la gran Carrera principal, que tendrá luz verde a partir de las 10:00 horas de nuestro país.

Live Blog Post Franco Colapinto largará en el puesto 14 este domingo El piloto argentino enderezó el rumbo a bordo de su Alpine, superó el primer corte clasificatorio y se aseguró la 14° posición de largada para la carrera de este domingo. La evolución del pilarense cobra un valor altísimo si se tiene en cuenta el panorama previo: apenas unas horas antes, en la práctica libre 3, había finalizado en el 19° puesto, acusando serios problemas de estabilidad y falta de ritmo en las estrechas y peligrosas calles del principado. Embed Seguí leyendo.

Live Blog Post Franco Colapinto no puedo llegar a la Q3 El argentino quedó a décimas de ingresar entre los primeros 10 y largará en el puesto 14. Embed

Live Blog Post Franco Colapinto terminó 19º la Práctica Libre 3 del GP de Mónaco El piloto argentino finalizó la prueba seis lugares detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly. Embed Antonelli, Leclerc and Hamilton make up the top three in FP3 Here's your full classification #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Pmt5otUMrP — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Live Blog Post Terminó la FP 1 del GP de Mónaco El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó decimoquinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del campeonato de Fórmula 1. El liderazgo fue para los pilotos de Ferrari, ya que el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton terminaron en la primera y segunda posición, respectivamente.

Live Blog Post Colapinto mejora su tiempo y queda decimocuarto El argentino sigue sin destacarse en la primera práctica libre del GP de Mónaco, que finalizará en solo seis minutos.

Live Blog Post Choque de Hadjar y bandera roja en Mónaco Se suspende la actividad en el callejero de Mónaco por el fuerte choque protagonizado por le francés Isack Hadjar (Red Bull).

Live Blog Post Colapinto no logra salir de las últimas posiciones El argentino marcha 16° luego de 27 minutos en la sesión que tiene como líder al monegasco Charles Leclerc.

Live Blog Post Hamilton lidera luego de 10 minutos de sesión El británico registró el mejor tiempo en lo que va de la FP1, al girar en 1:15,617.

Live Blog Post ¡Empezó la primera práctica libre! Se puso en marcha la primera sesión de entrenamientos en el GP de Mónaco.

Live Blog Post Las características principales del circuito del Principado Longitud: 3,337 kilómetros.

3,337 kilómetros. Vueltas de carrera: 78.

78. Distancia total: 260,286 kilómetros.

260,286 kilómetros. Récord de vuelta: 1:12.909.

de vuelta: 1:12.909. Zonas DRS: 1.

1. Primera carrera de Fórmula 1 en Mónaco: 1950. Con su combinación de historia, dificultad y espectacularidad visual, Mónaco volverá a ofrecer uno de los capítulos más esperados del campeonato. Entre los yates del puerto, las tribunas montadas sobre las calles del Principado y el desafío permanente de evitar los muros, la Fórmula 1 afrontará un fin de semana donde cada centímetro puede marcar la diferencia entre la gloria y el abandono.

Live Blog Post Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 Viernes 5 de junio Entrenamientos Libres 1: 8:30.

Entrenamientos Libres 2: 12:00. Sábado 6 de junio Entrenamientos Libres 3: 7:30.

Clasificación: 11:00. Domingo 7 de junio Carrera: 10:00.