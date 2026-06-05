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🔴 El adiós al Indio Solari, minuto a minuto: autopsia, velatorio, sepelio y más detalles

Diez frases inolvidables de la poesía del Indio Solari en el rockIndio Solari

Diez frases inolvidables de la poesía del Indio Solari en el rockIndio Solari
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Espectáculos
Indio Solari
Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota

Conmoción total por la muerte del Indio Solari a los 77 años. El legendario cantante y líder de los Redonditos de Ricota dejó un legado imborrable.

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EN VIVO

La Argentina llora la triste noticia del fallecimiento del Indio Solari a los 77 años en Parque Leloir. El legendario cantante, compositor y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, forjó un fenómeno popular masivo y una obra musical verdaderamente incomparable.

El enorme legado musical del Indio Solari

  • Banda mítica y masividad: Desde sus inicios en 1976 en La Plata junto a Skay Beilinson, los Redondos editaron nueve exitosos álbumes de estudio y marcaron un hito en el año 2000 al reunir a 70.000 espectadores en el Estadio Monumental.

  • Etapa solista de récords: Con su grupo Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, batió sus propias marcas históricas de convocatoria, llegando a superar los 150.000 asistentes en gigantescos recitales en San Martín (Mendoza) y Gualeguaychú.

  • El alejamiento de los vivos: Su último recital presencial ocurrió en Olavarría durante marzo de 2017. Tras batallar contra la enfermedad de Parkinson, en 2023 confirmó públicamente su retiro definitivo de los escenarios.

  • Vigencia y creatividad intacta: A pesar de los problemas de salud, continuó componiendo bajo el proyecto El Mister y los Marsupiales Extintos, e incluso participó recientemente en la exitosa canción "Quemarás" junto al artista urbano Wos.

Seguí el minuto a minuto EN VIVO del adiós al Indio Solari

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Adiós al Indio Solari: convocan a una misa ricotera en Plaza de Mayo para despedirlo

A través de las redes sociales, los fanáticos se autoconvocaron para realizar una histórica y emotiva despedida masiva en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

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El emotivo adiós desde la cuenta de Diego Maradona al Indio Solari

Se trata de la cuenta de redes sociales administrada por sus hijos, que despidió al ídolo del rock con una carga simbólica que une a dos de las figuras más grandes de la historia nacional.

diego maradona indio solari

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El día que Diego Placente se hizo amonestar para ir a ver al Indio Solari

Entre las tantas historias que volvieron a circular aparece una protagonizada por Diego Placente, exdefensor de River y reconocido seguidor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien años atrás reveló que llegó a buscar una amonestación de manera deliberada para no perderse un recital de la banda.

placente indio solari

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Qué es el Mal de Parkinson: síntomas y cómo detectarlo

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El Parkinson afecta la relación de la persona con su cuerpo, la voluntad y la identidad, más allá de lo motor.

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La partida del Indio Solari: un ángel para nuestra soledad

Por Martín Sánchez Ocampo

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La discografía de Los Redondos ya está online
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La fortaleza del Indio Solari: cómo es la casa de Parque Leloir donde eligió vivir

casa indio solari
El Indio Solari en su estudio de grabación

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De qué cuadro era hincha Indio Solari: su amor por el fútbol y su lazo con un ídolo

El mítico cantante supo construir un fuerte vínculo con el deporte y, muy especialmente, con Boca, club del cual era un confeso hincha. En ese universo azul y oro, el artista encontró en Juan Román Riquelme a uno de sus máximos ídolos y a un amigo entrañable.

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Por qué el Indio Solari decidió ponerle fin a Los Redondos

El motivo por el cual se puso fin a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota quedó difuso entre versiones oficiales y mitos. En los años siguientes a la separación la enemistad pública fue en ascenso con declaraciones cruzadas, que sin embargo no esclarecieron del todo los motivos verdaderos del conflicto.

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El Indio Solari y Skay Beilinson cruzaron duras acusaciones sobre los reales motivos de la separación.

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"Vivir solo cuesta vida": el adiós al Indio Solari con las frases que legó y son parte de la cultura

Por Mariano Fernández

Las despedidas son esos dolores dulces: el adiós al Indio Solari con las frases que legó y son parte de la cultura
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Montaron un operativo policial en la casa del Indio Solari tras las primeras muestras de afecto

En las últimas horas, la casa del mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ubicada en la calle General José Aguirre en la localidad de Ituzaingó, se convirtió en el escenario de un despliegue de seguridad.

A raíz del deceso, efectivos de la Policía Bonaerense se trasladaron hasta la vivienda de Parque Leloir para desplegar un operativo de carácter preventivo.

indio solari (1)

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Diez frases inolvidables de la poesía del Indio Solari en el rock

Tras su triste fallecimiento, repasamos diez citas icónicas de Carlos Alberto Solari que marcaron a fuego a varias generaciones de fanáticos de nuestra música.

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El desgarrador mensaje de Skay Beilinson para despedir al Indio Solari

En medio de la conmoción generalizada, Skay Beilinson decidió romper el silencio y despedir a su gran compañero de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con una publicación que emocionó a todos los fanáticos del rock nacional.

skay beilinson indio solari
El Indio Solari y Skay Beilinson cruzaron duras acusaciones sobre los reales motivos de la separación.

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La conmoción en vivo de Andy Kusnetzoff y su equipo al enterarse de la muerte del Indio

El aire de Urbana Play se transformó por completo cuando la noticia que nadie quería escuchar impactó de lleno en el estudio. Al enterarse en pleno programa del fallecimiento de Indio Solari, la reacción de Andy Kusnetzoff y sus compañeros reflejó el dolor de todo un país.

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Qué decía el Indio Solari sobre su muerte

En sus últimos meses de vida, el Indio Solari había brindado una íntima y extensa entrevista donde reflexionó con muchísima serenidad sobre el inevitable final, el implacable paso del tiempo y su enfermedad.

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Cuál era la ideología política del Indio Solari y qué opinaba de Milei

El Indio Solari sostenía una postura política profundamente ligada al peronismo, el kirchnerismo y la izquierda contracultural.

Si bien descreía de la "rosca" tradicional y de la militancia partidaria dogmática, utilizaba las entrevistas radiales y de streaming para expresar su rechazo al neoliberalismo, defender la justicia social y analizar la realidad argentina.

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Así fue la última aparición pública del Indio Solari: emotivo homenaje en la UBA

Su última aparición pública con un mensaje grabado durante un homenaje en la Universidad de Buenos Aires (UBA) cobra hoy otro significado.

La ceremonia se realizó el viernes 15 de mayo en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, donde la UBA le otorgó al Indio Solari el Doctorado Honoris Causa, una de las máximas distinciones académicas del país.

indio solari ultima aparicion

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Los detalles de la muerte del Indio Solari y sus últimos minutos con vida

Diez frases inolvidables de la poesía del Indio Solari en el rock
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La primicia de la muerte del Indio Solari llenó de dolor a C5N

La noticia fue confirmada por C5N y conmocionó a los periodistas que estaban presentes. “Es muy difícil, son muchos años de seguirlo y de sentirme contenido. Muchos años donde mucha gente conoció a muchos amigos en esas misas y a el país siguiéndolo. Son lágrimas de una tristeza infinita y de agradecimiento por generaciones que nos sentíamos contenidos”, dijo el periodista Juan Amorín en vivo visiblemente afectado.

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Así se enteró Mario Pergolini en vivo de la muerte del Indio Solari

La muerte del Indio Solari generó un profundo impacto en el mundo de la música, pero también en los medios de comunicación. Uno de los momentos más tensos de la jornada se vivió cuando Mario Pergolini se enteró de la triste noticia mientras charlaba con Gonzalo Bonadeo en Vorterix.

Murió el Indio Solari: así se enteró Mario Pergolini en vivo
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Dónde murió el Indio Solari y qué grave enfermedad padecía

Su deceso ocurrió en su residencia ubicada en la localidad bonaerense de Ituzaingó y la triste noticia comenzó a difundirse oficialmente pasadas las 9. Solari sufría complicaciones derivadas del mal de Parkinson, enfermedad que él mismo había hecho pública en el año 2016.

casa indio solari

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De qué murió el Indio Solari: parte policial y primeras confirmaciones

Tras conocerse la triste muerte del Indio Solari, las autoridades comenzaron con las tareas de rutina para determinar formalmente de qué murió el legendario músico. La investigación inicial quedó a cargo de la UFI 2 de Ituzaingó bajo la carátula preliminar de averiguación de causales de muerte.

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La última foto del Indio Solari en su estudio de grabación privado

La última foto que se hizo pública de Carlos “Indio” Solari desde su cuenta oficial fue posteada el pasado 21 de mayo, donde se lo ve atento junto a integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Indio Solari Luzbola

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Murió el Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Argentina se encuentra de luto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento del Indio Solari, a sus 77 años. El legendario cantante y compositor, nacido en la ciudad de Paraná y formado en La Plata, logró forjar un fenómeno popular incomparable y se consolidó como una de las figuras más influyentes en la historia del rock nacional argentino.

Adiós al Indio Solari MINUTO A MINUTO: autopsia, velatorio, sepelio
Adiós al Indio Solari MINUTO A MINUTO: autopsia, velatorio, sepelio

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