🔴 El adiós al Indio Solari, minuto a minuto: autopsia, velatorio, sepelio y más detalles

Adiós al Indio Solari: convocan a una misa ricotera en Plaza de Mayo para despedirlo
A través de las redes sociales, los fanáticos se autoconvocaron para realizar una histórica y emotiva despedida masiva en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.
EN VIVOTristeza infinita
Conmoción total por la muerte del Indio Solari a los 77 años. El legendario cantante y líder de los Redonditos de Ricota dejó un legado imborrable.
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La Argentina llora la triste noticia del fallecimiento del Indio Solari a los 77 años en Parque Leloir. El legendario cantante, compositor y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, forjó un fenómeno popular masivo y una obra musical verdaderamente incomparable.
Banda mítica y masividad: Desde sus inicios en 1976 en La Plata junto a Skay Beilinson, los Redondos editaron nueve exitosos álbumes de estudio y marcaron un hito en el año 2000 al reunir a 70.000 espectadores en el Estadio Monumental.
Etapa solista de récords: Con su grupo Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, batió sus propias marcas históricas de convocatoria, llegando a superar los 150.000 asistentes en gigantescos recitales en San Martín (Mendoza) y Gualeguaychú.
El alejamiento de los vivos: Su último recital presencial ocurrió en Olavarría durante marzo de 2017. Tras batallar contra la enfermedad de Parkinson, en 2023 confirmó públicamente su retiro definitivo de los escenarios.
Vigencia y creatividad intacta: A pesar de los problemas de salud, continuó componiendo bajo el proyecto El Mister y los Marsupiales Extintos, e incluso participó recientemente en la exitosa canción "Quemarás" junto al artista urbano Wos.
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