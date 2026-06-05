🔴 El adiós al Indio Solari, minuto a minuto: autopsia, velatorio, sepelio y más detalles

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Montaron un operativo policial en la casa del Indio Solari tras las primeras muestras de afecto

En las últimas horas, la casa del mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ubicada en la calle General José Aguirre en la localidad de Ituzaingó, se convirtió en el escenario de un despliegue de seguridad.

A raíz del deceso, efectivos de la Policía Bonaerense se trasladaron hasta la vivienda de Parque Leloir para desplegar un operativo de carácter preventivo.

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