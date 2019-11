Había desaparecido el miércoles en Pilar: la encontraron enterrada en la casa del tío

La víctima es Brisa Tatiana Méndez, quien había sido vista por última vez el pasado miércoles alrededor de las 15.30, cuando salió de su casa en dirección a las inmediaciones de la estación de tren para realizar compras.

A raíz de que la adolescente nunca regresó a su vivienda, su familia realizó la denuncia por averiguación de paradero en la madrugada del jueves, por lo que intervino en la causa el fiscal Gonzalo Acosta, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Conexos a la trata de Personas del Departamento Judicial de San Isidro.

Voceros judiciales y policiales informaron a la agencia Télam que ese mismo día, a las 12.08, la abuela de Brisa recibió un mensaje de la aplicación Messenger, vía la red social Facebook, en la que la menor le escribió: "Estoy lejos, no voy a volver, papá no me quiere, me hace cosas".

De acuerdo a las fuentes, el teléfono de Brisa no tenía chip y solo podía usarlo conectado a una red WiFi, por lo que el fiscal Acosta solicitó de manera urgente, y a través del Ministerio de Seguridad, que Facebook informara la dirección IP desde donde había sido emitido ese mensaje.

Finalmente, ayer viernes a las 14 Facebook informó que el mensaje había sido transmitido desde un domicilio ubicado en la calle Iparaguirre al 700 de la mencionada localidad del norte del conurbano bonaerense.

En ese lugar hay tres viviendas, de las cuales una era propiedad del tío de la adolescente y hermano de su madre, identificado como Matías Emanuel Méndez, quien ya había declarado en la causa pero desviando la investigación.

Por este motivo, el fiscal Acosta ordenó un allanamiento con urgencia en la casa del hombre y del cual participaron efectivos de la comisaría 2da. de Derqui y de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (SUB DDI) Pilar, con la colaboración de perros rastreadores.

Méndez no estaba presente al momento del procedimiento porque había salido a repartir folletos, y alrededor de las 18 los agentes divisaron un montículo de tierra en el fondo de la vivienda, donde encontraron el cadáver de la adolescente enterrado a pocos centímetros de profundidad y envuelto en una sábana, informaron fuentes judiciales.

En tanto, cerca de las 21 el tío de la víctima fue aprehendido como principal sospechoso del crimen de su sobrina y será indagado en las próximas horas por el fiscal Acosta, quien ordenó el traslado del cuerpo de la menor a la morgue judicial para que en las próximas horas se realice la autopsia y se pueda determinar la mecánica de su muerte.