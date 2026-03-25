Condenan a 15 años de cárcel a Santiago Martínez por el intento de femicidio de su expareja Emily Ceco
La Justicia lo halló culpable y dictó la pena solicitada por la acusación en el juicio por violencia de género. La sentencia se conoció este 25 de marzo.
El exconcursante de Santiago Martínez recibió una condena de 15 años de prisión tras ser declarado responsable del intento de femicidio de su expareja, Emily Ceco, en un fallo judicial difundido este 25 de marzo. La resolución fue tomada por el tribunal que llevó adelante el juicio oral, luego de analizar las pruebas presentadas, los testimonios incorporados al expediente y las pericias realizadas durante la investigación. En su veredicto, los magistrados coincidieron con el pedido de la fiscalía y aplicaron la pena de 15 años de cárcel.
El caso había tomado gran notoriedad pública desde que trascendieron las acusaciones por un grave episodio de violencia de género ocurrido en el contexto de la relación entre ambos. A lo largo del proceso, la acusación sostuvo la figura de intento de femicidio, mientras que la defensa buscó cuestionar la solidez de las pruebas y plantear una versión alternativa de los hechos.
Con la decisión del tribunal, Martínez fue encontrado culpable y deberá cumplir la pena impuesta en un establecimiento penitenciario, en una sentencia que fue seguida con atención tanto en el ámbito judicial como en los medios.
Si bien el fallo representa un cierre en esta instancia, todavía existe la posibilidad de que la defensa recurra la decisión mediante instancias de apelación, lo que podría prolongar el proceso. La condena ya genera impacto en la opinión pública y vuelve a instalar el debate sobre la violencia de género y las respuestas del sistema judicial ante este tipo de delitos.
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