Condenan a 15 años de cárcel a Santiago Martínez por el intento de femicidio de su expareja Emily Ceco

El exconcursante de Santiago Martínez recibió una condena de 15 años de prisión tras ser declarado responsable del intento de femicidio de su expareja, Emily Ceco, en un fallo judicial difundido este 25 de marzo. La resolución fue tomada por el tribunal que llevó adelante el juicio oral, luego de analizar las pruebas presentadas, los testimonios incorporados al expediente y las pericias realizadas durante la investigación. En su veredicto, los magistrados coincidieron con el pedido de la fiscalía y aplicaron la pena de 15 años de cárcel.