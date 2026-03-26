La fuerte advertencia de Emily Ceco sobre el perfil psicológico de Santiago Martínez: "Puede volver..."

emily ceco

Las declaraciones de Emily Ceco vuelven a poner sobre la mesa el rol de las evaluaciones psicológicas en este tipo de procesos. Especialistas coinciden en que estos estudios permiten no solo reconstruir el perfil del agresor, sino también detectar patrones de conducta que podrían anticipar situaciones de riesgo.

En paralelo, el caso reaviva discusiones más amplias sobre los mecanismos de prevención y la capacidad de respuesta del sistema judicial frente a episodios de violencia extrema. La posibilidad de reincidencia, sugerida en el informe mencionado por la víctima, aparece como uno de los puntos más sensibles.

Mientras tanto, el impacto social del caso sigue vigente. Las palabras de Emily Ceco no solo aportan una mirada desde la experiencia personal, sino que también refuerzan la necesidad de profundizar en herramientas que permitan anticipar y evitar nuevos hechos de violencia.