La fuerte advertencia de Emily Ceco sobre el perfil psicológico de Santiago Martínez: "Puede volver..."
Tras la condena que recibió Santiago Martínez, el caso sumó un nuevo capítulo luego de que su expareja hiciera una declaración que volvió a generar impacto.
Emily Ceco hizo referencia al examen psicológico que formó parte del expediente judicial y expuso detalles que, según su testimonio, reflejan un perfil alarmante de Santiago Martínez. En ese contexto, lanzó una frase que generó fuerte impacto: “ El informe decía que podía volver a hacerlo”, en alusión directa a las conclusiones de los peritajes.
De acuerdo a lo que explicó, estos estudios no solo analizaban la conducta de Santiago Martínez en el hecho puntual, sino que también evaluaban rasgos de personalidad más profundos. Entre ellos, se habrían identificado características vinculadas a comportamientos violentos, controladores y manipuladores.
IMPORTANTE: Condenan a 15 años de cárcel a Santiago Martínez por el intento de femicidio de su expareja Emily Ceco
Para Ceco, estos elementos ya anticipaban el nivel de riesgo que implicaba el acusado, incluso antes de que la causa llegara a su instancia final. En ese sentido, remarcó que los informes psicológicos fueron incorporados al proceso judicial y constituyen una pieza clave para comprender la gravedad del caso.
El fallo que condenó a Santiago Martínez a 15 años de prisión marcó un punto de inflexión, no solo por la pena impuesta, sino también por la visibilidad que tomó la causa. A partir de allí, el testimonio de la víctima cobró aún más relevancia en el debate público.
Las declaraciones de Emily Ceco vuelven a poner sobre la mesa el rol de las evaluaciones psicológicas en este tipo de procesos. Especialistas coinciden en que estos estudios permiten no solo reconstruir el perfil del agresor, sino también detectar patrones de conducta que podrían anticipar situaciones de riesgo.
En paralelo, el caso reaviva discusiones más amplias sobre los mecanismos de prevención y la capacidad de respuesta del sistema judicial frente a episodios de violencia extrema. La posibilidad de reincidencia, sugerida en el informe mencionado por la víctima, aparece como uno de los puntos más sensibles.
Mientras tanto, el impacto social del caso sigue vigente. Las palabras de Emily Ceco no solo aportan una mirada desde la experiencia personal, sino que también refuerzan la necesidad de profundizar en herramientas que permitan anticipar y evitar nuevos hechos de violencia.
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