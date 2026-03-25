VIDEO: así reaccionó Santiago Martínez tras recibir una condena de 15 años de prisión
El acusado fue condenado en el marco de la causa por el intento de femicidio de su expareja Emily Ceco y su actitud durante la audiencia llamó la atención.
Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión en el marco del proceso judicial por el intento de femicidio de su expareja, y su comportamiento durante la lectura del fallo se convirtió en uno de los puntos observados de la jornada en tribunales.
IMPORTANTE: El impactante testimonio de Emily Ceco tras la condena a Santiago Martínez: "Me empezó a temblar todo"
Según la cobertura del momento en que se dio a conocer la sentencia, el acusado permaneció en silencio absoluto durante toda la lectura del veredicto. No realizó interrupciones, no pidió la palabra y tampoco emitió comentarios mientras el tribunal avanzaba con la resolución del caso, en una sala cargada de tensión.
Su postura fue la de escuchar la decisión judicial sin expresiones verbales ni reacciones evidentes que alteraran el desarrollo de la audiencia. En ningún momento se lo vio protagonizar gestos notorios o señales de disconformidad o reacción visible, manteniendo una actitud contenida frente al avance del proceso.
A lo largo de la lectura, fuentes presentes en la sala describieron una escena de marcado hermetismo por parte del acusado, que se mantuvo inmóvil y enfocado en la exposición del tribunal, mientras su defensa seguía los pasos formales del procedimiento judicial sin que él interviniera directamente.
Una vez finalizada la audiencia y conocida la condena, tampoco se registraron declaraciones inmediatas del imputado ni contacto con los medios de comunicación que aguardaban en el exterior del recinto judicial. En ese sentido, se mantuvo la misma línea de bajo perfil que había mostrado durante las instancias previas del juicio.
En este contexto, la reacción de Martínez quedó definida no por un gesto puntual ni por una frase posterior, sino por la ausencia total de manifestaciones públicas y el silencio sostenido durante todo el tramo decisivo del proceso, un detalle que fue especialmente observado en la cobertura periodística del caso.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario