VIDEO: así reaccionó Santiago Martínez tras recibir una condena de 15 años de prisión

Una vez finalizada la audiencia y conocida la condena, tampoco se registraron declaraciones inmediatas del imputado ni contacto con los medios de comunicación que aguardaban en el exterior del recinto judicial. En ese sentido, se mantuvo la misma línea de bajo perfil que había mostrado durante las instancias previas del juicio.

emily ceco

En este contexto, la reacción de Martínez quedó definida no por un gesto puntual ni por una frase posterior, sino por la ausencia total de manifestaciones públicas y el silencio sostenido durante todo el tramo decisivo del proceso, un detalle que fue especialmente observado en la cobertura periodística del caso.